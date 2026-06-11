Nesetas Kockaras iš „Novaturo“ ir jo akcininkės „Willgrow“ reikalauja 13,4 mln. eurų

„N. Kockaras, kuris šiuo metu valdo 23,2 proc. bendrovės akcijų, yra pateikęs bendrovei „(Novaturui“ – BNS) priešieškinį Vilniaus komercinio arbitražo teisme nagrinėjamoje arbitražo byloje pagal „Willgrow“ ieškinį atsakovui N. Kockarui dėl jo neįvykdytų įsipareigojimų pagal sandorį dėl bendrovės „(Novaturo“ – BNS) akcijų įsigijimo, apie kurį buvo paskelbta 2025 metų kovo 7 dienos pranešime“, – per „Nasdaq“ Vilniaus biržą ketvirtadienį pranešė „Novaturas“.
„Willgrow“ inicijuotame arbitražo procese N. Kockaras yra pateikęs priešieškinį „Willgrow“ dėl 13 400 000 eurų nepagrįsto praturtėjimo sumos priteisimo, kaip bendraatsakovę įtraukiant ir bendrovę („Novaturą“ – BNS)“, – rašoma pranešime.
Kokį ieškinį N. Kockarui arbitraže yra pateikusi „Willgrow“, neskelbiama.
Tačiau „Willgrow“ penktadienį BNS pranešė, kad arbitražo bylą inicijavo 2025 metų pabaigoje siekdama prisiteisti kovo 7 dienos „Novaturo“ akcijų pirkimo-pardavimo sutartyje numatytą baudą už N. Kočkaro prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą.
„Galime patvirtinti, kad atsakovas N. Kočkaras pateikė priešieškinį tiek „Novaturui“, tiek „Willgrow“. Su priešieškiniu nesutinkame ir laikome jį nepagrįstu tiek faktiniu, tiek teisiniu požiūriu“, – komentare BNS teigė bendrovė, turinti 9,99 proc. „Novaturo“ akcijų.
Tačiau motyvuodama arbitražiniu ginču ji teigė, jog visa informacija yra konfidenciali ir įmonė negali atskleisti bylos detalių, įskaitant ir konkrečios ieškinio sumos.
„Nematome pagrindo manyti, kad byloje galėtų būti priimtas mums nepalankus sprendimas“, – teigė „Willgrow“.
„Novaturo“ vertinimu, N. Kockaro priešieškinys yra nepagrįstas nei faktinėmis aplinkybėmis, nei įrodymais, o jo teisinis pagrindas suformuluotas abstrakčiai, todėl jo patenkinimo tikimybė maža.
„Be to, bendrovė neturėjo galimybės ir (arba) pareigos jokia apimtimi daryti įtaką sandorio (ne)vykdymui nei pagal teisės aktus, nei pagal sandorio dokumentus“, – teigia „Novaturas“.
Pernai kovo 7 dieną skelbta, kad N. Kockaras iš keturių „Novaturo“ akcininkų – Ugniaus Radvilos, Ryčio Šumakario, Vido Paliūno ir bendrovės „Willgrow“ – planuoja įsigyti 33 proc. įmonės akcijų.
2025-ųjų balandį jis įsigijo 23,2 proc. akcijų paketą (už 1,159 mln. eurų), o antruoju etapu ketino pirkti dar 10 proc. ir padidinti paketą iki 33,2 proc.
Sandorio antrąjį etapą šalys planavo baigti iki 2025-ųjų rudens, tačiau spalį jis buvo nutrauktas, o šalys žadėjo tęsti derybas dėl naujų susitarimo sąlygų, skelbė „Novaturas“.
Bendrovė lapkritį, be kita ko, skelbė, kad derybas nutraukė N. Kockaras, nors ir neatsisakė planų įsigyti dar 10 proc. akcijų. Šiemet kovą Konkurencijos taryba leido jam įsigyti tokį paketą.
Kaip pernai kovą pranešė „Novaturas“, N. Kockaras yra įkūręs ir valdo įvairias viešbučių operavimo, aviacijos, nekilnojamojo turto, kelionių bei kitas su turizmu susijusias įmones, jis yra pasaulinės kelionių verslo bendrovės „Anex Tourism Group“ įkūrėjas ir jos valdybos pirmininkas. Ši įmonė kasmet aptarnauja milijonus keliautojų daugiau nei 50 pasaulio krypčių.
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