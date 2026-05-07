„Norvelita“ pernai pasitraukė iš Ukrainos, tikisi toliau dirbti pelningai

Raseinių bendrovė 2025-aisiais perleido visas Žitomyre, į vakarus nuo Kyjivo, veikiančios antrinės įmonės „Norvelita Ukraina“ akcijas, rodo Registrų centrui pateikta įmonės ataskaita.
„Norvelitos“ direktorė Donata Grikštaitė sako, kad „Norvelita Ukraina“ įkurta 2001 metais siekiant plėstis Ukrainoje ir kitose Rytų rinkose, tačiau Lietuvai įstojus į ES veiklos strategija buvo nukreipta į Bendriją, todėl bendrovė nuo 2004-ųjų iš esmės neveikė, tik nuomojo gamybines patalpas.
„Todėl priimtas sprendimas nuomojamas patalpas parduoti“, – komentare BNS teigė D. Grikštaitė.
Ji neatsakė, kam ir už kokią sumą perleido patalpas Ukrainoje.
„Norvelita“ pernai uždirbo 11,55 mln. eurų grynojo pelno – 4,8 proc. daugiau nei užpernai, jos pajamos sumenko 3,6 proc. iki 153,23 mln. eurų.
Šiais metais įmonė planuoja išlaikyti panašų pelną ir pajamas, parduoti 12 tūkst. tonų žuvies produkcijos.
100 proc. „Norvelitos“ akcijų netiesiogiai valdo Jordanas ir Viktorija Kenstavičiai.
Naujausi komentarai