„Novaturas“ šiemet siūlo nemokėti dividendų

Akcininkai gegužės 27 dieną spręs dėl pelno paskirstymo – valdyba siūlo 3,2 mln. eurų nepaskirstyto pelno perkelti į kitus finansinius metus, pirmadienį per „Nasdaq“ Vilniaus biržą pranešė grupė.
Buvęs „Novaturo“ vadovas Kristijonas Kaikaris pernai vasarą teigė, kad dividendai akcininkams bus svarstomi, kai įmonės veikla vėl bus pelninga bei ji grąžins skolas.
Grupės audituotas grynasis nuostolis pernai mažėjo 33 proc. iki 1,38 mln. eurų (2024 metais – 2,06 mln. eurų), pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) siekė 429 tūkst. eurų (590 tūkst. eurų nuostolio), o pajamos smuko 16,1 proc. iki 168,5 mln. eurų (200,9 mln. eurų).
Anot pranešimo, pajamų mažėjimą lėmė pastangos didinti veiklos efektyvumą optimizuojant kelionių programą.
„Kelionių rinkoje ir toliau vyravo agresyvi konkurencija ir perteklinė pasiūla, todėl visus metus buvo jaučiamas spaudimas kainodarai ir maržoms. Reaguodami į tai, peržiūrėjome ir sumažinome kelionių programą, daugiau dėmesio skyrėme didesnio pelningumo kryptims ir išlaikėme griežtą kaštų discipliną“, – pranešime teigė „Novaturo“ grupės vadovas Aleksejus Kriščukas.
Grupės teigimu, geopolitinė įtampa Artimuosiuose Rytuose daro įtaką kelionių paklausai ir vartotojų elgsenai visoje rinkoje, todėl 2026 metais grupė dėmesio skirs kaštų kontrolei ir rizikų valdymui.
Pernai „Novaturo“ grupė aptarnavo 191 tūkst. keliautojų – 20 proc. mažiau nei 2024 metais (239 tūkst.).
Lėktuvų užpildymas 2025 metais augo 1,5 proc. punkto iki 97,2 proc. (2024 metais – 95,7 proc.). Didžiausias augimas fiksuotas Estijos rinkoje, kur užpildymas padidėjo 2 punktais.
Grupei priklauso pagrindinė įmonė Lietuvoje, taip pat jos antrinės bendrovės „Aviaturas ir partneriai“, Latvijos „Novatours“, Estijos „Novatours“.
