Pakvipo skandalu: Ukrainai tiekė rusiškus naftos produktus kaip lietuviškus

Anot jo, lietuviškos įmonės pirko nedidelius kiekius „Orlen Lietuvos“ gamykloje pagamintų SND ir gavo degalų kilmę patvirtinančius sertifikatus, tačiau vėliau juos panaudojo kur kas didesnio kuro kiekio eksportui į Ukrainą.
„Orlen Lietuva“ tyrėjams patvirtino žinanti apie jos išduotų sertifikatų naudojimą Ukrainos sankcijų Rusijai apėjimui ir teigia perdavusi Ukrainos muitinei visą informaciją, kad sertifikatai būtų patikrinti ir nustatyta tikra krovinio kilmė.
Pasak tyrimo, Ukrainos teismų sprendimai rodo, kad „Orlen Lietuvos“ duomenys sudaro pagrindą abejoti „Jozitos“ ir „Gazimpekso“ eksportuotų SND kilme. Pasak teismų sprendimų, kai kuriais atvejais galima įtarti lietuviškų dujų „skiedimą“ neaiškios kilmės SND, sumaišant Lietuvoje pagamintus produktus su rusiškais. Be to, būta ir atvejų, kai 20 tonų SND lietuvišką kilmės dokumentas buvo panaudotas daugiau nei 50 kartų didesnio kiekio degalų eksportui.
Anot tyrimo, pagal Ukrainos teisinę praktiką „praskiedus“ europietiškas dujas rusiškomis deklaruojamos jų kilmės šalies keisti neprivaloma, todėl pasinaudodamos šia spraga įmonės galėjo apeiti importo draudimus net po Ukrainos sankcijų rusiškiems degalams paskelbimo.
„Jozitos“ ir „Gazimpekso“ atstovai tvirtina nepažeidę nei Lietuvos įstatymų, nei Ukrainos sankcijų, rašo „Siena“, Pasak jos, „Gazimpeksas“ siejamas su Rusijos energetikos sektoriumi – nuo 2021 metų iki 2024 metų liepos bendrovei vadovavo buvęs antros didžiausios Rusijos valstybinės įmonės „Rosneft“, kuriai taikomos tiek ES, tiek JAV sankcijos, vadovas Rusijos pilietis Nikolajus Jelisejevas.
Įmonės savininkei Oksanai Jelisejevai 2021 metais suteikta Lietuvos pilietybė – ją ji gavo pateikusi melagingus duomenis apie Rusijos pilietybės atsisakymą, tačiau tyrimo duomenimis, vėliau toliau naudojosi rusišku pasu kelionėms į užsienį.
Naujausi komentarai