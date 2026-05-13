Paskelbė Lietuvos oro uostų pelną: valstybei išmokės 4 mln. eurų dividendų

Pernai įmonė dividendams skyrė 6,9 mln. eurų.
Kaip skelbia Lietuvos oro uostai, pernai pelnas mažėjo dėl 15 proc. išaugusių sąnaudų, kurios viršijo 66,6 mln. eurų. Jos augo dėl krizių valdymo, hibridinių atakų iš Baltarusijos. Be to, 2024 metais buvo pritaikyta pelno mokesčio lengvata.
Įtakos grynojo pelno mažėjimui turėjo ir naujos infrastruktūros natūralus nusidėvėjimas.
Lietuvos oro uostų koreguotas pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA) siekė 25 mln. eurų – 13 proc. daugiau nei 2024 metais.
„Finansiniai 2025 metų rezultatai išpildo bendrovės veiklos strategiją, orientuotą į tvarų augimą ir aukštą paslaugų kokybę. Pasiekimai taip pat įrodo bendrovės atsparumą įvairiems iššūkiams ir didėjantį indėlį į šalies ekonomikos plėtrą“, – pranešime sakė įmonės valdybos pirmininkas Gediminas Almantas.
Įmonės pajamos augo 10,7 proc. iki 72,5 mln. eurų. Iš jų aviacinės pajamos kilo 12 proc. iki 46,5 mln. eurų, neaviacinės pajamos – 9 proc. iki 26 mln. eurų.
Anot pranešimo, Lietuvos oro uostai pernai užėmė didžiausią rinkos dalį Baltijos šalyse.
„Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostų tinklas užėmė 40,3 proc. Baltijos regiono rinkos, pritraukęs daugiau negu 7,16 mln. keleivių“, – teigė G. Almantas.
Keleivių skaičius Lietuvos oro uostuose pernai augo 8 proc., o skrydžių – 4 proc. iki 59 tūkst. skrydžių. 2026 metais bendrovė tikisi aptarnauti daugiau negu 7,5 mln. keleivių.
Bendrovės investicijos pernai siekė 41,8 mln. eurų.
Naujausi komentarai