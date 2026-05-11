Paskelbė planuojamos Europos aviacijos konferencijos „Routes Europe“ datą ir vietą

„Lietuvos oro uostams pritraukti tokį renginį buvo labai didelė svajonė“, – pirmadienį spaudos konferencijos metu sakė Lietuvos oro uostų (LTOU) generalinis direktorius Simonas Bartkus.
„Tikrai turbūt šiandien yra labai džiugi diena (...), galime paskelbti, kad 2028-ais metais gegužės mėnesį (...) būtent čia, Vilniuje, susitiks daugiau negu tūkstantis bene pačių svarbiausių aviacijos sektoriaus (atstovų – ELTA), kurie čia (...) tarsis dėl maršrutų plėtros, dėl naujų skrydžių atidarymo, naujų bazių įkūrimo ir visų kitų reikalų, kurie yra aptariami tarp oro uostų, kompanijų, turizmo asociacijų ir kitų asmenų“, – kalbėjo S. Bartkus.
Kaip skelbia LTOU, šis renginys kasmet pritraukia virš 1,2 tūkst. dalyvių, atstovaujančių 120 oro linijų bendrovių, 220 oro uostų bei virš 60 turizmo organizacijų iš Europos, Artimųjų Rytų, Azijos bei Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV).
Įmonės teigimu, „Routes Europe“ yra svarbiausias ir didžiausias kasmetinis aviacijos industrijos atstovų suvažiavimas Europoje.
„Tris dienas trunkančiame renginyje vyksta oro linijų bendrovių, oro uostų, įvairias aviacijos paslaugas teikiančių bendrovių bei atvykstamojo turizmo atstovų susitikimai, derybos, pristatymai bei panelinės diskusijos“, – rašo LTOU.
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (EIM) vadovo Edvino Grikšo teigimu, Lietuva yra pasaulyje žinoma dėl sparčiai augančios ekonomikos, pažangaus aukštųjų technologijų sektoriaus, tačiau „Routes Europe“ konferencija ją parodys ir kaip kitas valstybes suvedančią šalį.
„Susisiekimas, junglumas buvo, yra ir bus viena iš Lietuvos sėkmės detalių – ar tai būtų patogus susisiekimas keliais, geležinkeliais jūriniu transportu ar lėktuvais. (...) Kaip ministras, atsakingas už turizmo sektorių, noriu pasidžiaugti, kad dabar matome tikrai kylančius (turizmo – ELTA) srautus, (...) šalių spektras irgi plečiasi ir tokie renginiai, kaip „Routes Europe“, dar tik parodo, kad mes visada galime daugiau“, – žurnalistams teigė jis.
„Neatsidžiaugiu, kad to renginio metu Lietuvoje susitiks pagrindiniai sprendimų priėmėjai, vyks b2b (angl. verslai verslui – ELTA) renginiai ir tai bus dar viena galimybė Lietuvai įsitvirtinti kaip tai širdžiai Europoje ne tik geografine prasme Europoje Sąjungoje, bet apskritai ta, kuri suveda, vienija. Žinoma, Lietuvos pirmininkavimas (Europos Sąjungos Tarybai) vienas iš tų postūmio renginių“, – tęsė E. Grikšas.
Jis tikino, kad aviacija yra svarbi ne tik šalies logistikai, bet ir konkurencingumui.
Tuo metu susisiekimo viceministras Roderikas Žiobakas sostinėje 2028-ųjų gegužę sostinėje vyksiantį renginį palygino su tuo metu kasmet vykstančiu tarptautiniu dainų konkursu „Eurovizija“.
„Gegužės mėnuo Europoje ir Lietuvoje dažniausiai matomas kaip eurovizinis mėnuo. (...) „Routes Europe“ iš esmės yra aviacijos „Eurovizija“, – kalbėjo jis.
Savo ruožtu „Routes“ renginius organizuojančios „Aviation Week“ bei „Informa“ viceprezidentas renginiams Stevenas Smallas tvirtino, kad Vilnius išsiskiria kaip tinkamas renginio šeimininkas.
„Labai džiaugiamės, kad (...) šį renginį galime surengti Vilniuje. Dėl dinamiškos ekonomikos, puikios infrastruktūros ir klestinčios turizmo pramonės Vilnius išsiskiria kaip idealus renginio šeimininkas (...). Šis pranešimas paskelbiamas miestui ypač džiugiu metu, po sėkmingo naujojo oro uosto išvykimo terminalo atidarymo ir rekordiškai sėkmingų 2025 metų Lietuvos oro uostams“, – žurnalistams kalbėjo jis.
LTOU vadovas S. Bartkus užsiminė tikintis, kad 2028-aisiais galbūt išsipildys ir kita bendrovės svajonė – reisas į JAV.
„Labai tikiu, kad kita mūsų svajonė galbūt išsipildys būtent 2028-ais metais renginio metu – LTOU galės paskelbti apie pirmą savo reisą į Jungtines Amerikos Valstijas. To visiems ir linkiu“, – sakė jis.
Ekonominė nauda miestui
Vilniaus miesto vicemeras Andrius Grigonis teigė, kad šis renginys ne tik didins miesto žinomumą, bet, remiantis kitų valstybių praktika, dėl numatytų skrydžių, konferencijos dalyvių apgyvendinimo gali atnešti ir ekonominę naudą tiek oro uostams, tiek sostinei.
„Statistika ir kitų šalių praktika rodo, kad iš tiesų šis renginys sukuria tiesioginę naudą miestui. Miestai, kurie priima tokius renginius, padidina savo skrydžių aptarnavimą ir (rinką – ELTA) išaugina iki 3 proc. per trejus metus. Kalbant ekonominiais terminais, tai turbūt yra šimtai milijonų eurų per metus“, – kalbėjo jis.
„Turbūt turėsime pakankamai reikšmingą trumpalaikę naudą dėl to, kad pats renginys Vilniaus mieste vyks kelias dienas. Skaičiuojame, kad (bus – ELTA) 3,3 tūkst. nakvynių vien tik viešbučiuose, naudų bus tiek restoranams, tiek paslaugų sektoriui, tiek transporto įmonėms“, – pridūrė vicemeras.
Kaip skelbia LTOU, Vilniuje vyksiančią konferenciją finansuoja ir drauge organizuoja Susisiekimo ministerija, EIM, Vilniaus miesto savivaldybė bei LTOU.
Bendovės teigimu, Vilnius 2028-aisiais taps 21-uoju miestu, kuriame vyks ši konferencija. Anksčiau teisę rengti „Routes Europe“ buvo įgiję tokie miestai, kaip Sevilija (Ispanija), Orhusas (Danija), Lodzė (Lenkija), Bergenas (Norvegija) ir kiti. Šiemet konferencija vyks Riminyje (Italija).
