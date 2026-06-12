Po audros: be elektros Lietuvoje yra apie 1,2 tūkst. vartotojų

ESO duomenimis, daugiausia atjungimų fiksuojama rytinėje Lietuvos dalyje.
Be elektros likusių gyventojų yra Kauno, Vilniaus, Švenčionių, Utenos, Molėtų, Zarasų, Švenčionėlių apylinkėse.
ESO atstovė Rasa Juodkienė BNS teigė, kad iš viso ketvirtadienį elektros sutrikimus patyrė apie 12 tūkst. namų ūkių.
Pasak jos, daugiausia elektros neturėjusių gyventojų buvo Utenos ir Vilniaus regionuose.
„Daugiausia Utenos, Vilnius nesilygina su Utena. Tai labai miškingas kraštas“, – teigė ESO atstovė.
Vilniaus regione sudėtingiausia situacija Šalčininkų apylinkėse: „Šalčininkuose situacija sudėtinga, bet nepalyginamai blogesnė yra visame Utenos regione: Molėtuose, Zarasuose, Ignalinoje, Rokiškyje“.
R. Juodkienės teigimu, dėl smarkaus vėjo lūžtantys medžiai ir krintančios šakos elektros linijoms pakenkė smarkiai.
„Labai smarkiai sutraukytos oro linijos, išverstos atramos. Laidai sutraukyti ne vienoj vietoj, o keliose. Automatiškai tai yra gerokai imliau laikui suremontuoti tinklą. Netekusių elektros gyventojų sąlyginai toks skaičius yra nedidelis, galėtumėme gana greitai atstatyti tiekimą, bet šiuo atveju pats remonto taškų skaičius, pažeidimų skaičius yra labai didelis. Dėl to darbai trunka ilgai“, – kalbėjo ji.
ESO atstovės teigimu, ketvirtadienį dėl sutraukyto tinklo ne visur, kur reikėjo buvo galima įjungti generatorius
„Šiandien tų generatorių, tikėtina, galėsime pajungti daugiau. Tai tam esam pasiruošę ir juos gabenam į numatytus taškus“, – tvirtino ji.
R. Juodkienės teigimu, visiems iki šiol neturintiems elektros gyventojams jos tiekimas planuojama atstatyti per penktadienį.
„Planuojame per šiandieną. Galbūt kai kur pavieniais atvejais reikės dirbti iki nakties, bet ir žmonių esam sutelkę daugiau“, – žadėjo R. Juodkienė.
ESO atstovės teigimu, dabar 38 proc. elektros tinklų jau paguldyta po žeme.
„Kabeliavimo tempai yra labai spartūs ir Utenos regionas yra vienas iš tų regionų, kur tinklų paklojama po žeme labai daug“, – nurodė ji.
Kaip penktadienio rytą sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriaus vyresnysis specialistas Saulius Raščevskis, gelbėtojams naktis buvo rami.
„Naktis tai buvo gana rami. Vakar (ketvirtadienį – BNS) tiktai dienos metu buvo tų išvykimų į išvirtusius medžius daugiausia tai šalinami medžiai buvo nuo važiuojamosios kelio dalies. Pora buvo užkritusių medžių ant automobilių. Pora išvykimų ir vienas išvykimas ant elektros laidų buvo. Iš viso iki 6 val. ryto buvo fiksuota mūsų pajėgų išvykimų 40“, – BNS teigė pareigūnas.
Pasak jo, daugiausia iškvietimų buvo Utenos apskrityje.
Kaip rašė BNS, ketvirtadienį sinoptikai labai smarkią audrą prognozavo Vilniaus, Utenos ir Panevėžio apskrityse.
Apie 10.40 val. šių regionų gyventojams į mobiliuosius telefonus buvo išsiųsti įspėjimai apie numatomą labai smarkią audrą, kitus minėtus reiškinius.
Naujausi komentarai