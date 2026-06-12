Po avarijos baigiamas atstatyti šis geležinkelio ruožas

Kaip pranešė „Lietuvos geležinkelių“ grupė (LTG), per atstatymo darbus pakloti ir sumontuoti paskutiniai ilgabėgiai – vientisi bėgiai be sujungimų, užtikrinantys sklandesnį, saugesnį ir tylesnį traukinių eismą.
„Per Gudžiūnus eina vienas svarbiausių šalies geležinkelio ruožų, todėl jo atkūrimas ir sutvarkymas itin svarbus tiek keleivių, tiek krovinių judėjimui“, – pranešime sako susisiekimo ministras Juras Taminskas.
Artimiausiu metu ruožu dar turės pravažiuoti grupės infrastruktūros įmonės „LTG Infra“ kelmatis, kuris patikrins reikiamus geometrijos parametrus visame atkurtame ruože.
Užtikrinus, kad eismas šiuo sutvarkytu ruožu yra saugus, birželio pabaigoje planuojama iki 120 kilometrų per valandą atkurti ir iki šiol ruože sumažintą keleivinių bei krovininių traukinių greitį.
„Per labai trumpą laiką ne tik pašalinome incidento padarinius, bet ir atkūrėme eismą strategiškai svarbiame ruože. Dėkoju visiems darbuotojams, dirbusiems vietoje ir prisidėjusiems prie to, kad keleiviniai ir krovininiai traukiniai kuo greičiau galėtų grįžti į įprastą grafiką“, – pranešime sako laikinasis LTG vadovas Arūnas Rumskas.
Pro Gudžiūnus, kaip vieną svarbiausių geležinkelio arterijų, kasdien vyksta traukiniai maršrutais Vilnius–Klaipėda–Vilnius, Vilnius–Šiauliai–Vilnius, Kaunas–Šiauliai–Kaunas ir Vilnius–Ryga–Valga.
Kaip skelbė ELTA, gegužės pradžioje Kėdainių rajone esančioje Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo trys skaldą gabenę vagonai.
Sąstatas, kurį sudarė apie 20–30 vagonų, vyko iš Radviliškio į Kauno pusę, Palemoną.
Kitas incidentas tą savaitgalį įvyko Kauno rajone esančioje Jiesioje, kai nuo vėžės nuriedėjo iš Duisburgo važiavęs lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai. Avarija įvyko Rokų seniūnijoje, Vingytės kaime, Upės gatvėje, kelio Jiesia–Rokai 44 kilometre.
Kauno apygardos prokuratūra, reaguodama į per vieną savaitgalį įvykusias traukinių avarijas, pradėjo du atskirus ikiteisminius tyrimus.
Teisingumo ministerijos Saugos tyrimų skyrius taip pat pradėjo avarijų saugos tyrimus, veiksmų ėmėsi ir Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA).
LTG pranešė inicijavusi komisiją, kuri turėjo tirti avarijų Kėdainių ir Kauno rajonuose priežastis.
Bendrovė taip pat pasižadėjo parengti papildomas saugos priemones, kurios būtų įdiegtos į šalies geležinkelių sistemą.
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