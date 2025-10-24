Po VPT rekomendacijos LSDP nutrauks sutartį su Roberto Duchnevičiaus žmonos vadovaujama įmone

„Į Viešųjų pirkimų tarnybos vertinimo išvadas bei pateiktas rekomendacijas atsižvelgsime, jas įvertinsime ir jų laikysimės. Vadovaudamiesi VPT rekomendacijomis, pirkimo sutartį nutrauksime“, – BNS komentavo socialdemokratų atstovas spaudai Andrius Grumadas.
VPT penktadienį pranešė, kad nustatydama reikalavimą tiekėjams pasitelkti bent vieną finansinės apskaitos specialistą, kuris turėtų bent dviejų metų darbo patirtį su Vyriausiosios rinkimų komisijos informacine sistema (VRK IS), LSDP dirbtinai sumažino konkurenciją.
VPT įvertino penkis LSDP Buhalterinės ir finansinės apskaitos tvarkymo paslaugų bei konsultavimo paslaugų pirkimus, juose nustatyta pažeidimų dėl pasirinkto pirkimo būdo – neskelbiamos apklausos, taip pat dėl neatliktų rinkos tyrimų pirkimo metu, taip neužtikrinant skaidrumo ir lygiateisiškumo.
Pirmų keturių pirkimų atvejų sutarčių įgyvendinimas jau yra pasibaigęs, paslaugos suteiktos, tarnyba savo išvadose apsiribojo kvalifikuotų pažeidimų konstatavimu.
Naujienų portalas „15min“ rugpjūtį skelbė, kad Vilniaus rajono mero R. Duchnevičiaus žmonos vadovaujama įmonė penktus metus iš eilės laimi LSDP skelbiamus buhalterinės apskaitos viešuosius pirkimus ir už paslaugas gavo beveik 150 tūkst. eurų iš partijos biudžeto.
BNS rugsėjį rašė, kad premjerė, socialdemokratė Inga Ruginienė laukia sprendimų dėl partijos viešųjų pirkimų, įsigyjant buhalterines paslaugas.
Tuo metu pati partija atmetė abejones dėl galbūt neskaidrių buhalterinės apskaitos viešųjų pirkimų ir teigė, kad pirkimo procesas vyko skaidriai ir konkurencingai, pasirinktas mažiausią kainą pasiūlęs dalyvis.
Situaciją vertino ir Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, tačiau atsisakė pradėti tyrimą.
