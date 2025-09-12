Prasideda teismo procesas dėl „Achemos grupės“

„Teisme ginu ne tik save – šis procesas svarbus mums visiems“, – pabrėžė A. Laurinaitis. – „Koncernas „Achemos grupė“ dėl ekonominės ir socialinės įtakos buvo reikšmingas visada, o šiandien jis gali ženkliai prisidėti prie Lietuvos nacionalinio saugumo stiprinimo. Siekiu įsigyti koncerną ir jo nuosmukį pagaliau pakeisti augimu“, – sakė jis.
A. Laurinaitis užsitikrino pakankamą finansavimą sandoriui. Tarp finansinių partnerių – nacionalinio saugumo kriterijus atitinkantys verslai, taip pat Lietuvos ir Vakarų šalių finansinės institucijos.
Teisme A. Laurinaitis gina įstatymais užtikrintą pirmumo teisę, kuri mažiesiems akcininkams leidžia įsigyti parduodamą akcijų paketą. Šią teisę dabartiniai kontrolinio akcijų paketo valdytojai pažeidė, pasiūlę savo akcijas užsienio pirkėjui ir nesuteikę galimybės atlikti būtiną parduodamo turto vertinimą.
„Pasitikiu teismu ir neabejoju, kad būsimas sprendimas apgins tiek mano teises, tiek koncerno „Achemos grupė“ viltį atsitiesti ir prisidėti prie saugesnės Lietuvos“, – nurodė A. Laurinaitis.
