Premjerė reikalaus ministerijų, Šaulių sąjungos daugiau atsakomybės

Ji įpareigojo Socialinės apsaugos ir darbo (SADM), Sveikatos apsaugos (SAM) bei Krašto apsaugos (KAM) ministerijas, Greitosios medicinos pagalbos tarnybą, Lietuvos šaulių sąjungą efektyviau valdyti finansus.
„Viešieji pinigai nėra niekieno. Atsakomybė už jų panaudojimą bus reikalaujama“, – feisbuke penktadienį pranešė I. Ruginienė.
Jos teigimu, SADM ir „Sodra“ turės pasiūlyti, kaip užkardyti piktnaudžiavimą vaiko priežiūros išmokomis – pasak premjerės, svarstoma aiškiau susieti išmokų mokėjimą su faktine vaiko gyvenamąja vieta Lietuvoje ir labiau tikrinti rizikingus atvejus.
Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė BNS perduotame komentare teigė nurodžiusi „Sodrai“ sustiprinti vidaus kontrolę, kad būtų išvengta piktnaudžiavimo, kai vaiko išmokų gavėjai jas gauna ir Lietuvoje, ir kitose valstybėse.
Dėl to ministerija ketina koreguoti ligos ir motinystės išmokų nuostatas bei periodiškai tikrinti, ar nėra piktnaudžiaujama.
Tuo metu SAM turės skubiai pakeisti apmokėjimo už paslaugas tvarką, Greitosios medicinos pagalbos tarnyba – atsakingiau kontroliuoti savo asignavimus.
„Pacientų pavėžėjimo sistemoje privalo baigtis praktika, kai valstybė moka ne už realiai suteiktą paslaugą“, – teigė I. Ruginienė.
Savo ruožtu Šaulių sąjungos vadovas per dvi savaites turės pateikti „aiškų veiksmų planą“, kaip stiprins išlaidų kontrolę, griežčiau šaulių finansus nurodyta tikrinti ir KAM.
„Šaulių sąjunga atlieka svarbų vaidmenį stiprinant visuomenės pasirengimą gynybai ir pilietinį atsparumą, todėl ypač svarbu užtikrinti skaidrų ir atsakingą jai skiriamų valstybės lėšų naudojimą“, – pabrėžė I. Ruginienė.
Valstybės kontrolė (VK) penktadienį pareiškė, kad didelė 2025 metų valstybės biudžeto išlaidų dalis – 916,8 mln. eurų – jo vykdymo ataskaitose neatskleista pagal jų tikrąją panaudojimo paskirtį.
Be to, „Sodros“ ataskaitose Valstybės kontrolė negalėjo patvirtinti 454,9 mln. eurų motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokų teisingumo, o PSDF ataskaitose nefiksuojama dalis duomenų apie fondo gautinas sumas iš fizinių ir juridinių asmenų bei užsienio šalių.
