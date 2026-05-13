Pritarė nacionalinio plėtros banko stiprinimui

Tam dar turės pritarti Seimas.
„Šitas nutarimas yra ypatingai svarbus, (...) sustiprinti nacionalinį plėtros banką ir pritraukti daugiau lėšų iš privačių investuotojų, reikšmingai didinant investicijas valstybei svarbiuose sektoriuose“, – posėdyje teigė premjerė Inga Ruginienė.
„Siekiama, kad nacionalinis plėtros bankas būtų Lietuvos ekonomikos nuolatinis finansavimo šaltinis investicijoms skatinti“, – pridūrė ji.
Pasak finansų ministro Kristupo Vaitiekūno, aiškus reguliavimas sustiprins banko skaidrumą, padidins ilgalaikių investicijų prieinamumą, ypač regionuose.
„Be to nacionalinis plėtros bankas teiks ekspertinę pagalbą rengiant finansavimui viešojo ir privataus sektorių projektus. Tai leis greičiau ir kokybiškiau paruošti investicijų projektus, sumažins pasirengimo išlaidas ir didins konkurencingumą pritraukiant kapitalą“, – pranešime teigė ministras.
Nacionalinio plėtros banko, Lietuvos banko, Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos bei Finansų įstaigų įstatymų pakeitimais siūloma įtvirtinti, kad ILTE sieks pritraukti privatų kapitalą ir veikti per investavimo platformas, fondus bei mišrias priemones, taip didinant investicijas svarbiuose sektoriuose.
Be to, siūloma griežtinti priežiūrą ir rizikų valdymą – Lietuvos bankas prižiūrės ILTE veiklą, bus taikomi kapitalo, likvidumo, vidaus kontrolės reikalavimai, bankas bus licencijuojamas.
Taip pat bus nustatyti mandatinės ir balansinės veiklų rizikos pasidalijimo aspektai, steigiamas banko audito ir kontrolės komitetas, kuris bus atskaitingas akcininkams.
Anot Finansų ministerijos, numatoma viešinti naudos gavėjus, kai finansavimo suma viršys 100 tūkst. eurų, siekiant mažinti korupcijos, interesų konfliktų ir piktnaudžiavimo rizikas.
Be kita ko, siekiant depolitizuoti ILTE veiklą, bus ribojamas finansavimas politiškai pažeidžiamiems asmenims, stiprinamas nepriklausomas sprendimų priėmimas, audito ir kontrolės mechanizmai.
Taip pat siekiama atskirti ILTE nuo valdžios sektoriaus skolos ir deficito rodiklių, kad banko veikla jau 2028 metais neblogintų viešųjų finansų rodiklių.
