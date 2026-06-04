Prognozės: birželį elektros kaina gali toliau augti – kiek mokėsime?

Anot bendrovės, praėjusį mėnesį elektros kainos augo dėl planinių tarpvalstybinių elektros jungčių remonto darbų, taip pat dėl sausų orų sumažėjusios hidroelektrinių gamybos, mažesnės vėjo elektrinių generacijos bei išlikusio aukšto elektros energijos vartojimo lygio.
„Elektros kaina Lietuvoje priklauso ne tik nuo vietinės gamybos ir vartojimo, bet ir nuo platesnės situacijos regione, jungčių pralaidumo. Šiaurės šalyse mažėjant hidroelektrinių ir vėjo elektrinių gamybos pajėgumams, o paklausai išliekant didelei, didmeninės kainos kyla ir Baltijos šalyse. Būtent tokią situaciją turėjome gegužę“, – pranešime teigia M. Kavaliauskas.
Šių metų gegužės mėnesį vidutinė kaina buvo aukštesnė nei 2024 m. gegužę, kai ji siekė 75,85 euro už MWh, ir 2023 m. gegužę, kai ji sudarė 78,02 euro už MWh. Bendrovės teigimu, tai rodo, kad vasaros pradžią elektros rinka pasitinka jau esant gana aukštam kainų lygiui.
M. Kavaliauskas nurodo, jog rinką birželį toliau veikia riboti tarpvalstybiniai elektros perdavimo pajėgumai, žaliavų kainos, geopolitinis neapibrėžtumas ir prognozuojami šiltesni bei sausesni orai.
„Birželis elektros rinkoje dažnai būna jautrus orų ir gamybos svyravimams. Jei mėnuo šiltas ir sausas, gali augti elektros vartojimas vėsinimui, o mažesnis kritulių kiekis Šiaurės regione gali riboti hidroelektrinių gamybą. Todėl šiemet labiau tikėtinas ne ryškus kainų kritimas, o aukštesnio kainų lygio išsilaikymas ar net augimas“, – sako bendrovės atstovas.
Pastarųjų metų elektros kainų palyginimas, anot bendrovės, rodo, kad birželį elektros kaina dažnai būna aukštesnė nei gegužę. 2024 m. gegužę vidutinė didmeninė elektros kaina siekė 75,85 euro, o birželį pakilo iki 91,64 euro už MWh. Taip pat 2023 m. gegužę elektros kaina sudarė 78,02 euro, o birželį augo iki 98,69 euro už MWh.
Tačiau pernai buvo fiksuota išimtis, kai gegužę vidutinė elektros kaina siekė 67,64 euro, o birželį sumažėjo iki 43,01 euro už MWh. Vis dėlto, pasak M. Kavaliausko, šiemet daugiau veiksnių rodo ne kainų kritimo, o jų augimo arba aukštesnio lygio išsilaikymo kryptį.
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