Registrų centras įspėja klientus: šiuo metu nebus teikiamos paslaugos, neveiks savitarnos sistema

Naktį iš penktadienio į šeštadienį numatomi didžiausios duomenų bazės, kurioje laikomi pagrindinių nacionalinių registrų, pavyzdžiui, Gyventojų, Nekilnojamojo turto ar Juridinių asmenų, perkėlimo į tarptautinės technologijų kompanijos „Oracle“ sukurtą „Exadata“ duomenų bazių valdymo sprendimą.
Registrų centro IT direktorius Antanas Raguotis sako, jog įdiegęs naują sprendimą RC užtikrins dar didesnę duomenų apsaugą ir efektyvesnį sistemų valdymą.
„Šis sprendimas leis perkelti pagrindinius Registrų centro informacinius išteklius į visiškai kito lygio infrastruktūrą, kuri bus atsparesnė kibernetinėms atakoms ir kurioje duomenys bus šifruojami“, – pranešime teigė A. Raguotis.
„Tai yra seniai suplanuotas diegimas, nesusijęs su įvykusiu asmens duomenų nutekėjimo incidentu“, – pridūrė jis.
Duomenų bazės perkėlimo darbus numatoma pradėti penktadienį nuo 22 val., jie turėtų trukti iki šeštadienio 2 val. Tuo metu neveiks Registrų centro sistemos, tarp jų ir e. sveikata, nebus teikiamos paslaugos, neveiks savitarnos sistema.
Kaip rašė BNS, Generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkst. RC Nekilnojamojo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus, pasisavinimą.
Pirminiais duomenimis, vagystės vyko šių metų pradžioje, duomenų pasisavinimas pastebėtas balandžio pradžioje.
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