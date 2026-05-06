Registrų centro skubių mokamų paslaugų daugės, žadama ieškoti sprendimų dėl DI

Tuo metu ekonomikos ir inovacijų viceministras sako, kad pasitelkus dirbtinį intelektą (DI) paslaugos, tikėtina, atpigtų, tačiau kol kas nėra sprendimų, kaip užtikrinti duomenų saugumą.
„Galėtų būti praplėstas (skubių paslaugų sąrašas – BNS), nes tikrai yra poreikis ir iš verslo, norinčio kai kurias paslaugas gauti greičiau nei šiuo metu nustatyta“, – trečiadienį Seimo Audito komitete teigė RC Finansų planavimo ir analizės skyriaus vadovė Rūta Adamonienė.
Tačiau, pasak jos, skubių paslaugų nėra daug: „Tai sudaro apie 1,3 proc., arba 0,9 mln. mokamų paslaugų“.
Anot jos, per metus įstaiga suteikia 67 mln. mokamų paslaugų.
RC Teisių registravimo centro vadovas Arnoldas Dzemyda sako, kad skubios automatizuotos paslaugos turėtų kainuoti pigiau.
„Automatizuotos paslaugos turėtų kainuoti pigiau arba neturėtų būti teikiamos skubiai“, – komitete teigė jis. – „Įkainių klausimas, matyt, yra aktualus, jį dabar svarsto Ekonomikos ir inovacijų ministerija.“
Viceministras Darius Zailskas abejoja, ar paslaugas jau dabar atpigintų DI, be to, duomenys yra pernelyg jautrūs.
„Žiūrime, kurie sprendimai su dirbtiniu intelektu galėtų atpiginti įkainius ir teikiamas paslaugas, bet tie duomenys, kurie yra RC, yra labai didelės rizikos, todėl iš karto pasitelkti šių paslaugų teikimui dirbtinį intelektą dar negalime, tai per jautrūs duomenys. Nėra tokių sprendimų, kurie užtikrintų tokių duomenų saugumą ir patikimumą“, – komitete teigė viceministras.
R. Adamonienės teigimu, paskutinį kartą RC paslaugų kainodara keista 2020 metų liepą.
