„Revolut Bank“ pelnas pernai augo iki 208 mln. eurų

Banko pajamos pernai augo 57 proc. iki 2,8 mlrd. eurų, trečiadienį pranešė „Revolut Bank“.
Anot pranešimo, pagrindiniu pajamų šaltiniu išliko mokesčiai už operacijas bei komisiniai, sudarę 71 proc. visų pajamų.
„2025-ieji „Revolut Bank“ buvo virsmo metai tiek Europos ekonominėje erdvėje, tiek Lietuvoje. Mums pavyko sėkmingai suderinti spartų naujų klientų augimą ir gerokai išauginti esamų klientų įsitraukimą“, – pranešime sakė banko vadovas Joe Heneghanas (Džo Heneganas).
Banko turtas didėjo 74 proc. ir siekė 35,4 mlrd. eurų. Klientų lėšos einamosiose sąskaitose augo 53 proc. iki 23,9 mlrd. eurų (2024 metais – 15,6 mlrd. eurų). Taupymo indėliai išaugo daugiau nei tris kartus iki 7,2 mlrd. eurų (2,3 mlrd. eurų).
Banko kredito portfelis augo daugiau nei du kartus iki 2,5 mlrd. eurų (1,2 mlrd. eurų).
Lietuvoje klientų skaičius per metus augo 19 proc. ir peržengė 700 tūkst. ribą.
Kaip rašė BNS, visos „Revolut“ grupės pajamos pernai augo 46 proc. iki 5,3 mlrd. eurų, grynasis pelnas siekė 1,5 mlrd. – 60 proc. daugiau nei užpernai.
