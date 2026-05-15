„Rimi Lietuva“ atšaukia vaikams skirtą prekę

Kaip teigia bendrovė, buvo nustatyta, kad losjonas neužtikrina deklaruojamos apsaugos nuo UVA ir UVB spindulių, todėl naudojant produktą oda gali būti nepakankamai apsaugota nuo saulės poveikio.
Prekės aprašymas:
Vaikams skirtas losjonas nuo saulės „AUSTRALIAN GOLD SPF 50“, 237 ml;
EAN kodas: 54402730126;
Partijos Nr.: 30559.
Ką daryti vartotojams?
Jei turite šį produktą, patariama jo nebenaudoti. Pasak bendrovės, galite grąžinti į bet kurią UAB „Rimi Lietuva“ parduotuvę ir atgauti sumokėtus pinigus.
Daugiau informacijos: https://bit.ly/3PaJCPZ.
