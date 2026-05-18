RRT: Lietuvos pašto sektoriaus pajamos šiemet siekia 85,31 mln. eurų

„Lietuvos pašto rinkos augimas buvo gerokai spartesnis nei BVP augimas. Tai rodo, kad pašto rinka išlieka viena sparčiausiai augančių paslaugų rinkų, kurios plėtrą daugiausia lemia elektroninės prekybos augimas ir besikeičiantys vartotojų įpročiai. Rinkoje ir toliau ryškėja struktūrinis pokytis – tradicinių korespondencijos siuntų dalis mažėja, o pašto siuntinių segmentas išlieka dominuojančiu“, – pranešime cituojama RRT pirmininkė Jūratė Šovienė.
RRT duomenimis, pajamos iš pašto siuntinių pirmąjį ketvirtį didėjo 15,32 proc., o siuntinių kiekis – 37,02 proc. – nuo 16,18 mln. iki 22,17 mln.
Tradicinės korespondencijos siuntų kiekis per metus sumažėjo 7,07 proc. iki 5,99 mln., o pajamos iš šių paslaugų smuko 5,48 proc. RRT teigimu, tą lemia nuoseklus skaitmenizacijos procesas ir vis aktyvesnis elektroninių komunikacijos priemonių naudojimas tiek verslo, tiek gyventojų segmente.
Tarptautinių siunčiamųjų pašto siuntinių skaičius per metus padidėjo 11,80 proc. Tam įtakos turėjo augantis tarptautinės elektroninės prekybos aktyvumas ir Lietuvos vartotojų įsitraukimas į ją.
Šiemet RRT pirmą kartą pradėjo rinkti ir skelbti duomenis pagal pašto siuntų tipus: B2B (verslas-verslui), B2C (verslas-vartotojui), C2B (vartotojas-verslui) ir C2C (vartotojas-vartotojui).
Pirminiai duomenys rodo, kad pagal siuntų kiekį dominuoja B2C segmentas – verslo siunčiamos siuntos vartotojams sudarė 72 proc. (3,89 mln..) visų siuntų. Pagal pajamas didžiausią dalį (61,62 proc. visų klasifikuotų pajamų) sudarė B2B segmentas.
RRT pažymi, kad šiuo metu dar ne visi pašto paslaugų teikėjai turėjo galimybę išskirti siuntas pagal atitinkamus tipus, todėl bendras tokiu būdu klasifikuotų siuntų skaičius yra mažesnis nei bendras deklaruotas siuntų skaičius.
