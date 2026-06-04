Ruginienė: atsakomybės nepavyks išvengti ir Migracijos departamentui

„Neturėtų“, – ketvirtadienį interviu „LNK Žinioms“ sakė premjerė, paklausta apie tai, ar Migracijos departamentas galės „išlipti sausas“ iš šios situacijos.
„Tai esame aptarę su vidaus (reikalų – ELTA) ministru, ministras šiuo metu atlieka savo vidinius tyrimus ir, kiek žinau, viešai yra pareiškęs labai aiškią nuomonę, kad tikrai turėtų būti atsakomybė matoma ne tik Migracijos departamente, bet ir prižiūrinčioje įstaigoje (ministerijoje – ELTA)“, – pridūrė ji.
Seimo opozicija ketvirtadienį pradėjo rinkti parašus, norėdama parlamente inicijuoti laikinąją tyrimo komisiją, kuri per vasarą turėtų aiškintis RC duomenų vagystės aplinkybes.
Premjerės teigimu, į visus klausimus turėtų atsakyti teisėsaugos vykdomas tyrimas.
„Opozicija dirba savo darbą, mes galim karštą bulvę stumdyti iš rankų į rankas, bet svarbu yra numatyti veiksmus, ką mes turime atlikti“, – sakė ji.
Kaip skelbė ELTA, Generalinė prokuratūra balandžio viduryje pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl incidento, per kurį, kaip įtariama, jog laikotarpiu nuo sausio mėnesio iš Registrų centro galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkst. nekilnojamojo turto registro išrašų.
Duomenų apsaugos inspekcijos teigimu, per vagystę paveiktų gyventojų skaičius yra kiek mažesnis – siekia apie 0,5 mln.
Naujausi komentarai