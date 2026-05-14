Seimas aiškiau nustatė, kada asmuo gali dirbti branduolinės energetikos objekte

Tai numato ketvirtadienį priimti Branduolinės energijos įstatymo ir Valstybės pareigūnų darbo užmokesčio įstatymo pakeitimai, kurie įsigalios birželį.
Tiksliau nustatyta, kokioms aplinkybėms esant asmuo negali eiti pareigų ar atlikti darbo, kai tam būtina įgyti teisę be palydos patekti į branduolinės energetikos objekto apsaugos zoną ir be palydos dalyvauti vežant branduolines medžiagas.
Pakeitimais nustatyta išimtis, kokiems fiziniams asmenims dalis reikalavimų dėl šių aplinkybių nėra taikoma.
Užtikrinant branduolinės energetikos objektų saugumo reikalavimų vykdymą, taip pat reglamentuotas draudžiamųjų zonų nustatymas ir būtinos išimtys, kai leidžiama šiose zonose skristi.
Įstatyme taip pat sudaryta galimybė turėti daugiau minimalius kvalifikacinius reikalavimus atitinkančių kandidatų, iš kurių bus renkamas branduolinės energetikos objektui vadovaujantis darbuotojas.
Reglamentuotos ir įstatymo nuostatos, kurios apibrėžia Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI), viršininko ir jo pavaduotojų skyrimą į pareigas, atleidimą iš jų ir socialines garantijas.
Siekiant tiksliau apibrėžti, kokiems valstybės pareigūnams netaikomi įstatymu nustatyti darbo užmokesčio dydžiai, numatytos išimtys, įtraukiant VATESI viršininką ir jo pavaduotojus.
Kaip skelbiama, šie pokyčiai buvo būtini siekiant patikslinti teisinį reguliavimą, susijusį su branduolinės energetikos objektų sauga, darbuotojų kvalifikacija, priežiūra ir valdymu, siekiant užtikrinti aukštesnius saugumo standartus ir efektyvesnį valdymą šioje srityje.
