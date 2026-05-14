Seimas: centrinio banko vadovybei „atvėsti“ – vieneri metai, atleidimo priežastys bus viešinamos

Seimas taip pat įpareigojo LB per penkias darbo dienas svetainėje paskelbti priežastis, kodėl LB valdybos pirmininkas, jo pavaduotojai ar valdybos nariai atleisti jiems nebaigus kadencijos.
Išimtis bus taikoma tik tuomet, atleistas tarnautojas raštu motyvuotai pateiks prašymas priežasčių neskelbti.
Seimas ketvirtadienį 95 balsais už priėmė tokias Lietuvos banko įstatymo pataisas, jos įsigalios nuo liepos.
Dabar LB vadovai gali būti atleidžiami nesulaukus kadencijos pabaigos tik tada, kai jie neatitinka reikalavimų arba pripažįstami kaltais padarę sunkų nusižengimą.
Seimas uždraudė atleistiems LB vadovybės nariams vienerius metus dirbti ar kitaip bendradarbiauti su įmonėmis, dėl kurių ar su jomis susijusių subjektų jie priiminėjo sprendimus dirbdami LB, kurios vykdo lobistinę veiklą, susijusią su centrinio banko svarstomais klausimais.
2024 metais iš LB valdybos pasitraukė Jurgita Šaučiūnienė, pripažinusi, kad ji galimai supainiojo privačius ir viešus interesus – dirbdama LB turėjo bent dviejų bankų – „Revolut“ ir DNB akcijų ir valdyboje priiminėjo sprendimus, susijusius su šiais bankais.
