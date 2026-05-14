Seime – idėja kovoti su šešėline automobilių remonto rinka

Opozicijos atstovas liberalas Simonas Gentvilas bei demokratas Lukas Savickas siūlo įteisinti tvarką, kad smarkiai apgadintų automobilių, kurių, draudikų manymu, remontuoti neapsimoka, techninė apžiūra būtų panaikinama, o vėl važinėti jie galėtų tik juos sutvarkius bei įsitikinus jų saugumu.
Be to, draudimo įmonei atlyginus žalą, bet automobilio neremontuojant, siūloma, kad jo apžiūra bei saugumo patikra būtų atlikta per dvi savaites, o to nepadarius ją panaikinti.
Autoriai tikisi, kad pataisos padės užkardyti galimai neskaidrių autoservisų veiklą, dėl kurios valstybė kasmet praranda apie 100 mln. eurų.
„Tikėtina, kad aiškesnis po eismo įvykių apgadintų transporto priemonių registravimo ir jų techninės būklės patikros mechanizmas prisidės prie šešėlinės remonto veiklos mažinimo ir skaidresnių rinkos santykių“, – projekto aiškinamajame rašte teigia iniciatoriai.
Anot Seimo narių, dalis avarijose apgadintų automobilių gavus draudimo išmokas remontuojami nekontroliuojant kokybės arba netaisomi visai bei galbūt toliau važinėja gatvėmis.
Pasak jų, dabar smarkiai pažeistų automobilių techninė apžiūra panaikinama ir jais gali būti važinėjama tik po atkuriamojo remonto bei patvirtinus saugumą, tačiau trūksta aiškumo, kaip patikrinti, ar jie saugūs.
„Tokiais atvejais nėra nustatytas pakankamai aiškus mechanizmas, pagal kurį informacija apie tokią transporto priemonę būtų perduodama registrui ir būtų patikrinama, ar po eismo įvykio ji nekelia grėsmės žmonių sveikatai ir saugumui“, – teigia parlamentarai.
Jų teigimu, draudimo bendrovės vidutinius remonto įkainius apskaičiuoja įtraukdamos ir šešėlinius autoservisus, todėl „susidaro dirbtinai žemas kainų lygis“.
Šias Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisas parlamentarai teiks svarstyti Seimui.
S. Gentvilo ir L. Savicko pateiktais Lietuvos autoverslininkų asociacijos skaičiavimais, dėl tokios praktikos valstybės biudžetas kasmet netenka apie 100 mln. eurų pajamų.
