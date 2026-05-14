Šimkus: Lietuvoje reikia dar bent 50 bankomatų

„Skaičiuojame, kad tas tinklas (bankomatų – BNS) dar turėtų būti išplėstas 50-čia bankomatų“, – Seime ketvirtadienį teigė centrinio banko vadovas.
„Taip būtų labiau užtikrintas tolygesnis prieinamumas prie galimybės išsigryninti bankų sąskaitose laikomus pinigus“, – pridūrė jis.
Vėliau G. Šimkus BNS teigė, kad svarbu ne tik bankomatų skaičius, bet ir optimalus jų išdėstymas: „Kai kalbame apie 50 papildomų bankomatų, kalbame ne tik apie jų skaičių, bet kalbame apie naujų vietovių, gyvenviečių, kuriose atsiras galimybė išsigryninti pinigus.“
LB vadovo teigimu, naujų bankomatų labiausiai reikia regionuose.
„Tikrai konkrečiai neįvardinsiu, tai vienareikšmiškai yra bankomatai regionuose, o ne miestuose ir naujose vietose, ten, kur jų šiuo metu nėra“, – BNS teigė G. Šimkus.
G. Šimkaus teigimu, papildomus bankomatus būtų galima pastatyti jau 2027 metais: „Juos reikia įsigyti, atvežti, įrengti, surasti vietą, kartais reikia parengti vietą jam, tai laiko užima.“
LB duomenimis, dabar Lietuvoje veikia 1141 bankomatas. Daugiausia jų buvo 2016 metais – 1181.
Kaip rašė BNS, 2021 birželį memorandumą pasirašę bankai susitarė per vienerius metus užtikrinti, kad ne mažiau kaip 90 proc. gyventojų bankomatas ar kita pinigų išgryninimo vieta būtų pasiekiama iki 10 kilometrų atstumu, arba 99 proc. gyventojų – iki 20 kilometrų.
2022 metais Lietuvos miesteliuose, kur anksčiau jų nebuvo, buvo įrengta 100 naujų pinigų išgryninimo įrenginių.
Naujausi komentarai