Šioje teritorijoje esančios nuosavybės savininkai informuoti apie žemės paėmimą

„Dauguma Lietuvos gyventojų supranta, kad stipri kariuomenė prisideda prie mūsų visų saugumo, o Kapčiamiesčio poligono įsteigimas sustiprina visos Lietuvos apginamumą. Nuo pat pradžių klausėmės vietos gyventojų, ieškojome kompromisų ir juos radome. Dabar svarbu užtikrinti, kad poligono įsteigimas vyktų sklandžiai, skaidriai ir laikantis suplanuotų terminų. Tai svarbus procesas, apie kurio eigą ir etapus nuosekliai bus informuojami turto savininkai“, – pranešime cituojamas viceministras Bronius Bieliauskas.
Procesas pradėtas po to, kai Seimas balandžio pabaigoje uždegė žalią šviesą poligono Lazdijų rajone steigimui.
KAM duomenimis, į poligono teritoriją patenkančios nuosavybės savininkams parengti 643 pranešimai, iš jų išsiųsti – 584.
Kadangi dalis savininkų išvykę gyventi į užsienį, su jais bus susisiekta per užsienio valstybių institucijas, Lietuvos ambasadas tose šalyse.
Per Notarų rūmus ir notarus informacija bus perduota mirusių asmenų turto paveldėtojams.
Iš visų į poligono teritoriją patenkančių privačių sklypų daugiau nei 80 proc. sudaro miško sklypai, žemės ūkio paskirties sklypai sudaro mažiau nei 15 proc., o sodybos – mažiau nei 5 proc. teritorijos.
Atsižvelgiant į su poligono įkūrimu susijusias aplinkybes, siūlomas kompensacijos dydis už karinio poligono teritorijoje esančius gyvenamosios paskirties statinius – 51 tūkst. 885 eurai, o už miško ir žemės sklypus, komercinės paskirties pastatą – 5 tūkst. 765 eurai.
Tuo metu karinio mokymo teritorijoje esančius gyvenamosios, viešosios rekreacijos ir asmeninės rekreacijos paskirties pastatus savininkai turės teisę išsaugoti arba per dešimt metų išreikšti pageidavimą turtą parduoti valstybei.
Tokiu atveju turto vertė bus atlyginama pagal atkuriamąją arba lyginamąją vertę bei prie šios turto vertės papildomai skiriant 25 tūkst. 366 eurų sumą.
Taip siekiama kompensuoti asmenų patiriamus nepatogumus dėl karinio mokymo teritorijoje vyksiančios veiklos ir iš dalies galimybę įsigyti kitą lygiavertį turtą.
Sodybų, esančių teritorijoje tarp karinio poligono ir pasienio juostos, savininkai taip pat turės teisę parduoti savo nekilnojamąjį turtą tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir į karinio mokymo teritoriją patenkančių sodybų savininkai, jiems prie turto vertės papildomai skiriant 25 366 eurus.
Į šią teritoriją patenka penkios sodybos.
Kompensacija ir turto išpirkimas didesne verte nebus taikomi tiems turto savininkams, kurie turtą teritorijoje įgijo po šių metų vasario 10 dienos, išskyrus atvejus, kai turtas po nurodytos datos įgytas paveldėjimo būdu.
Taip pat jei iki nurodytos datos jos savininkas buvo pateikęs prašymą dėl žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties ar būdo pakeitimo ir buvo pateikęs prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą statinių ar įrenginių statybai ar įrengimui, rekonstravimui ar kapitaliniam remontui.
Žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra vyks etapais, apie kuriuos savininkai bus nuosekliai informuojami.
Procedūrų pradžia laikomas išsiųstas prašymas Registrų centrui, kad Nekilnojamojo turto registro informacinėje sistemoje įregistruotų juridinį faktą apie pradėtą žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą.
Vėliau seks individualaus turto vertinimas, kurį atliks nepriklausomi turto vertintojai, o apmokės Krašto apsaugos ministerija.
Atlyginimas apims visą paveiktą turtą: žemę, pastatus, sodinius, medynus, prarastą derlių, investuotas lėšas ir kitą turtą, vertinamą pagal turto vertinimo metodą.
Pratybos poligone planuojamos nuo 2028 metų, o iki 2030 metų planuojamas šaudyklų įrengimas.
