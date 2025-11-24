Siūlo keisti „Ignitis grupės“ valdyseną

Komisija, pirmadienį išklausiusi Valstybės kontrolės išvadą dėl „Ignitis grupės“ vystomojo ir stringančio pirmojo 700 megavatų (MW) galios vėjo parko Baltijos jūroje projekto, siūlo Ministrų kabinetui skubiai inicijuoti atitinkamų įstatymų pakeitimus.
Vyriausybė taip pat raginama šiam projektui suburti vyriausybinę komisiją, kokia veikė koordinuojant elektros tinklų sinchronizavimo su Vakarų Europa projektą.
Komisijos pirmininkas „aušrietis“ Aidas Gedvilas pabrėžė, kad tai padės valstybei geriau prižiūrėti nacionalinės svarbos projektą, kurį, anot jo, „Ignitis grupė“ iki šiol įgyvendino nesilaikant „valstybės kaip pagrindinės akcininkės interesų ir ūkiškumo principų“.
„Į 90 proc. klausimų atsakymų (dėl pirmojo jūros vėjo parko – BNS) neturime. Turėsime pasiraitoti rankoves ir komisijos, ir Seimo lygmeniu, kad tie atsakymai būtų gauti“, – komisijos posėdyje pirmadienį sakė A. Gedvilas.
Pasak jo, „Ignitis grupės“ valdyboje ir stebėtojų taryboje dabar daugumą sudaro nepriklausomi nariai, todėl valstybės institucijoms trūko informacijos apie projekto rizikas, jos nebuvo suvaldytos: „Valstybė prarado tiesioginius svertus laiku sustabdyti rizikingus sandorius tiek priežiūros stebėtojų tarybos, tiek valdymo valdybos lygmeniu.“
Savo ruožtu komisijos narys liberalas Simonas Gentvilas akcentavo, jog toks siūlymas susijęs ne su šiuo projektu, o juo tiesiog siekiama perimti „Ignitis grupės“ valdymą, nušalinti nepriklausomą valdybą.
„Susikoncentravote tik į įmonės vadovų nušalinimą“, – posėdyje į A. Gedvilą kreipėsi S. Gentvilas.
Seimo komisija vis tik palaikė liberalo siūlymą bei paragino Vyriausybę įkurti projekto priežiūros komisiją, kaip siūlė Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) pirmininkas Renatas Pocius. Anot jo, tokia komisija efektyviai prižiūrėjo sinchronizavimo su Europa projektą, užbaigtą šiemet vasarį.
Valstybės kontrolė prieš savaitę paskelbė, kad „Ignitis grupės“ antrinės bendrovės „Ignitis renewables“ vystomas komercinis vėjo parko Baltijos jūroje projektas dėl pokyčių rinkoje nuo 2023 metų pabrango 27 proc., o jo planuojama grąža smuko 40 procentų.
Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė praėjusią savaitę pareiškė, kad „Ignitis grupė“ nebūtų laimėjusi projekto vystymo konkurso be partnerės – iš jo jau pasitraukusios tarptautinės jūrinės energetikos bendrovės „Ocean Winds“.
Kontrolė taip pat nustatė, jog „Ignitis renewables“ neefektyviai panaudojo apie 4 mln. eurų vykdydama jūros dugno tyrimus.
Kaip rašė BNS, be valstybės pagalbos vystomo parko konkursą „Ignitis renewables“ 2023 metais laimėjo kartu su pasauline jūrinių vėjo parkų vystymo kompanija „Ocean Winds“, kuri neseniai iš projekto pasitraukė ir „Ignitis renewables“ perėmė visą jo kontrolę.
„Ignitis grupė“ šiemet pripažino, jog Europoje ir Baltijos šalyse vėluojant didelės apimties elektrolizės, arba žaliojo vandenilio projektams bei dėl to sumažėjus galimybių užsitikrinti ilgalaikes elektros pardavimo sutartis, gali kilti sunkumų finansuojant jos vystomą maždaug 3 mlrd. eurų vertės jūrinį vėjo parką.
Todėl 2030 metais dabar numatyta komercinė jo veiklos pradžia gali vėluoti iki penkerių metų.
