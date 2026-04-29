„Sodros“ žinia deklaruojantiems investicinę sąskaitą: nurodė terminus

Kaip skelbta, deklaruojantiems investicinę sąskaitą taip pat iki birželio 1 dienos pratęstas pajamų deklaracijos Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) pateikimo terminas.
„Sodra“ primenama, kad deklaravus pajamas VMI, nuo uždirbtų pajamų reikia sumokėti ir valstybinio socialinio draudimo (VSD) bei privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas „Sodrai“.
Apie įmokas po deklaravimo „Sodra“ informuoja gyventojus asmeniškai. Skelbiama, kad deklaravus pajamas, žinutės su informacija apie mokėtinas įmokas siunčiamos į asmenines „Sodros“ paskyras.
Jose nurodoma nuo deklaruotų apmokestinamųjų pajamų mokėtina VSD ir PSD įmokų suma, įvertinus anksčiau sumokėtas sumas likusi sumokėti įmokų suma. Taip pat pateikiami mokėjimo rekvizitai ir svarbūs duomenys bei informacija apie galimybę atidėti įmokų mokėjimą, jei susidaro įsiskolinimas.
Kaip praneša „Sodra“, pajamas deklaravę gyventojai savo įmokų dydį taip pat gali sužinoti prisijungę prie asmeninės paskyros ir patikrinę skiltį „Įmokos“. Paskyrose savarankiškai dirbantys žmonės ras ir daugiau svarbios informacijos apie įmokų mokėjimą bei kitas „Sodros“ paslaugas.
Kaip skelbta, 2025 m. pradėjusi veikti investicinė sąskaita yra skirta sudaryti palankesnes sąlygas gyventojams investuoti.
VMI teigimu, tai yra sąskaita, kurioje laikomi pinigai yra skirti ne kasdienėms išlaidoms, o tik investavimui – indėlių, taupymo ar vertybiniams popieriams apskaityti skirtos sąskaitos negali būti deklaruojamos kaip investicinės.
Pasirinkus investicinės sąskaitos modelį, pajamų mokestis mokamas tik tada, kai iš investicinės sąskaitos išsiimama daugiau lėšų, nei į ją buvo įmokėta.
Gyventojams, deklaruojantiems investicinę sąskaitą, ilgėja pajamų mokesčio deklaracijų teikimo ir pajamų mokesčio sumokėjimo terminas, kuris pratęstas iki birželio 1 d. Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) permokos šiems asmenims bus grąžinamos laiku – iki liepos 31 d.
Inspekcija pabrėžia, kad minėtas deklaravimo terminas netaikomas paramos skyrimui. Prašymus skirti dalį GPM paramai gyventojai turi pateikti iki gegužės 4 d.
