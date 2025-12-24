Svarbi informacija „paskutinės minutės“ pirkėjams

Gruodžio 24 dieną „Rimi“ prekybos centrai dirbs iki 20 val., o gruodžio 26-ąją pirkėjams duris atvers nuo 9 val. ryto ir veiks iki 21 val. Naujųjų metų išvakarėse, gruodžio 31-ąją, prekybos tinklo parduotuvės visoje šalyje dirbs iki 21 val., tačiau sausio 1 d. Lietuvoje bus atidarytos tik 47 budinčios „Rimi“ parduotuvės.
„Maximos“ parduotuvės Kūčių dieną duris pirkėjams užvers 20 val., išskyrus Vilniuje, prekybos centre „CUP“ esančią parduotuvę, kuri dirbs iki 18 val. Antrąją Kalėdų dieną prekybos tinklo parduotuvės darbą pradės viena valanda vėliau – nuo 9 val. („CUP“ esanti „Maximos“ parduotuvė nuo 8 val.). Paskutinę šių metų dieną dauguma „Maximos“ parduotuvių duris užvers 21 val., o pirmąją Naujųjų metų dieną visos nedirbs.
„Iki“ parduotuvės Kūčių dieną dirbs trumpiau – iki 18 val. Tuo metu antrąją Kalėdų dieną jos pirkėjams bus atviros nuo 9 iki 20 val. Naujųjų metų išvakarėse „Iki“ parduotuvės dirbs nuo įprastos valandos rytais iki 20 val., o sausio 1 d. trisdešimt tinklo parduotuvių įvairiuose Lietuvos miestuose veiks nuo 10 iki 20 val.
„Lidl“ parduotuvėse gruodžio 24-ąją gyventojai apsipirkti galės iki 18 val., o gruodžio 26-ąją – nuo 9 val. iki 21 val. Naujųjų metų išvakarėse prekybos tinklas dirbs trumpiau – iki 20 val., o pirmąją ateinančių metų dieną visos šalyje esančios „Lidl“ parduotuvės nedirbs.
„Norfa“ Kūčių dieną dirbs taip pat trumpiau – iki 18 val. Gruodžio 26-ąją tinklo parduotuvės duris atvers nuo 10 val., o gruodžio 31-ąją veiks iki 20 val. Naujųjų metų dieną „Norfos“ parduotuvės nedirbs.
Naujausi komentarai