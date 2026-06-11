„Švyturio“ naujiena – gaivus „GO Botanicals“: šiuo gėrimu bus galima mėgautis be kaltės jausmo

„GO Botanicals“ produktų linija gimė kaip atsakas į vis stiprėjančias funkcinio maisto tendencijas vengiant itin saldžių gėrimų. Šis produktas – dvejus metus trukusio kruopštaus darbo rezultatas, kurio pamatai buvo padėti bendradarbiaujant su gėrimų inovacijų lyderiais „Döhler“. Pradinė idėja evoliucionavo nuo nealkoholinio alaus kokteilių iki unikalaus gaiviojo gėrimo koncepcijos, optimizuojant sulčių ir cukraus kiekio balansą receptūroje. Tai modernus pasirinkimas šiuolaikiniam žmogui, kuris ieško ne itin saldžių, vitaminais ir skoniais praturtintų produktų, tačiau nenori eiti į kompromisus dėl skonio ir kokybės“, – sakė Laimis Balčiūnas, „Švyturys-Utenos alus“ rinkodaros direktorius.
Ieškantiems sąmoningų pasirinkimų
„GO Botanicals“ gėrimų linija atspindi dvi ryškias rinkos tendencijas: didėjantį dėmesį palankesniems pasirinkimams ir augančią išskirtinių, „craft“ tipo gėrimų paklausą.
Pasak L. Balčiūno, tai puikus sprendimas vartotojams, kurie sąmoningai riboja cukraus kiekį ir siekia suderinti gerą skonį su palankesniu pasirinkimu. Anot jo, šis gėrimas skirtas šiuolaikiniu tempu gyvenantiems žmonėms, kurie seka naujausias tendencijas. Tai nėra maksimalistai sveikos gyvensenos šalininkai, o tiesiog daugelis mūsų visuomenės narių, kurie mėgsta kartais pasilepinti.
Jo teigimu, įprastai vartotojams prireikia nemažai laiko, kad priprastų prie rinkos naujienų, tačiau „GO Botanicals“ sėkmės tikimasi jau pirmaisiais jo pristatymo rinkai mėnesiais.
„GO Botanicals“ produktų linija gimė kaip atsakas į vis stiprėjančias funkcinio maisto tendencijas vengiant itin saldžių gėrimų. Šis produktas – dvejus metus trukusio kruopštaus darbo rezultatas, kurio pamatai buvo padėti bendradarbiaujant su gėrimų inovacijų lyderiais „Döhler“.
„GO Botanicals“ ne tik užpildo kokybiškų gėrimų nišą, bet ir dar kartą įrodo bendrovės gebėjimą kurti inovatyvius, ateities vartotojų poreikius atitinkančius produktus“, – teigė L. Balčiūnas.
Strateginė portfelio transformacija
Reaguodama į sparčiai augantį nealkoholinių ir mažo alkoholio kiekio gėrimų populiarumą, „Carlsberg“ grupė sėkmingai įgyvendina strateginę portfelio transformaciją – iš tradicinės alaus gamintojos ji tampa plataus profilio gėrimų kompanija.
Praėjusiais metais šie produktai sudarė net 31 proc. visų grupės gėrimų pardavimų. Šis lūžis rodo ne tik sėkmingą bendrovės prisitaikymą, bet ir aktyvų indėlį į sveikesnės vartojimo kultūros kūrimą.
„Gėrimų rinka sparčiai keičiasi, o jos augimą lemia du ryškūs vartotojų įpročiai: siekis vartoti sveikesnius produktuss, ieškant gėrimų su funkcine nauda, vitaminais, natūraliais ingredientais bei mažesniu cukraus kiekiu, ir paieška autentiškų, „premium“ segmento gėrimų, skirtų suaugusiam vartotojui“, – sakė L.Balčiūnas.
Pasaulyje palengva traukiantis alkoholinių gėrimų vartojimui, stebimas spartus augimas kitose kategorijose: gaiviųjų gėrimų, nealkoholinio alaus ir nealkoholinio alaus kokteilių pardavimai stabiliai auga.
„Orientacija į šiuos segmentus padeda kurti atsparesnį, lankstesnį ir ateities iššūkiams visiškai pasiruošusį verslą. Mes neatsitraukiame nuo aludarystės, mes ją tiesiog išplečiame. „GO Botanicals“ yra geriausias įrodymas, kad galime kurti aukščiausios kokybės produktus bet kurioje kategorijoje, išlaikydami tą patį preciziškumą ir inovatyvumą, kurį puoselėjome dešimtmečius“, – pridūrė „Švyturio-Utenos alaus“ rinkodaros direktorius.
Tradicijų ir šiuolaikinių tendencijų derinys
„GO Botanicals“ recepte, gaivūs vaisių ir augalų ekstraktai bei vitaminai susipina į vientisą derinį, sukurdami šiuolaikišką ir subalansuotą skonį. Ši naujiena skirta vartotojams, ieškantiems nealkoholinių gėrimų alternatyvų, kur gaivumas ir skonių balansas pakeičia saldumą.
Vartotojams iš karto pristatomi trys skoniai, išpilstyti į patogias 0,33 l skardines. Visų jų sudėties pagrindą sudaro obuolių sultys, o cukraus kiekis – tik 4,9 g/100 ml.
„Daily“ – lengvai gazuotas kriaušių, apelsinų ir citrinžolių skonio gėrimas, praturtintas B grupės vitaminais, padedančiais palaikyti normalią energijos apykaitą ir mažinti nuovargį. „Immunity“ jungia greipfrutų, žaliųjų citrinų ir ženšenio natas, o jame esantis vitaminas C prisideda prie normalios imuninės sistemos veiklos. „Mind“ išsiskiria melionų, citrinų ir šalavijų deriniu bei B grupės vitaminais, svarbiais nervų sistemos funkcijai palaikyti.
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