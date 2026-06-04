Teisme – dar vienos subrangovės pergalė prieš „Rail Baltica“ tilto Jonavoje statytoją

Vilniaus apygardos teismas gegužės 28 dieną įpareigojo „Rizzani de Eccher“ atlyginti 213 tūkst. eurų Vilniaus siurblių ir pumpavimo sistemų nuomos įmonei „Renta pumps“ už jos Italijos įmonei išnuomotą įrangą.
„Rizzani“ darkart nepavyko išvengti įpareigojimo grąžinti skolas argumentuojant Italijoje vykstančiu pagrindinės bendrovės restruktūrizavimu.
„Panaikinti Vilniaus apygardos teismo preliminarų sprendimą atsakovo nurodytais argumentais nėra nei faktinio, nei teisinio pagrindo, todėl teismo sprendimas paliktinas nepakeistas“, – konstatavo teismas.
„Renta pumps“ teismui nurodė Italijos įmonei išnuomojusi įvairios statybinės įrangos, už kurią „Rizzani“ atliko dalinius mokėjimus, tačiau 213 tūkst. eurų vis tiek liko skolinga ir šį įsiskolinimą pripažino pati.
Savo ruožtu „Rizzani“ prašė teismo panaikinti anksčiau priimtą preliminarų sprendimą ir skolos nepriteisti motyvuodama tuo, kad ieškinys pateiktas netinkamam atsakovui – „Rizzani“ Lietuvos filialui, kuris, anot jos, nėra savarankiškas juridinis asmuo.
Pasak jos, „Renta pumps“ turėjo teistis su pagrindine „Rizzani“ bendrove Italijoje, o pastarajai iškelta restruktūrizavimo byla, apribojanti jos galimybes atsiskaityti su kreditoriais.
Teismas šį argumentą atmetė bei pripažino, jog nepaisant bylos Italijoje ginčai dėl skolų Lietuvoje gali būti nagrinėjami.
„Restruktūrizavimo bylos atsakovui iškėlimas nepaneigia atsakovo („Rizzani“ – BNS) sutartinių prievolių privalomumo ir nesudaro pagrindo atmesti ieškovo („Renta pumps“ – BNS) ieškinį kaip nepagrįstą“, – pabrėžė teismas.
Kaip gegužę rašė BNS, dalis „Rizzani“ subrangovų Lietuvos teismuose jau prisiteisė apie 1,1 mln. eurų skolų: 0,36 mln. eurų su 6 proc. metų palūkanomis – automobilinių kranų nuomos bendrovė „Sarens“ bei 0,45 mln. eurų su 10,15 proc. palūkanų – Vokietijos kapitalo betono gaminių tiekėja „Heidelberg Materials Lietuva Betonas“, 0,3 mln. eurų – valstybės valdomos grupės „Epso-G“ energetikos infrastruktūros bendrovė „Tetas“.
Kaip rašė BNS, Jonavos tilto užsakovė „LTG Infra“ svarsto nutraukti sutartį su „Rizzani“.
„LTG Infros“ vadovas Vytis Žalimas vasarį BNS sakė, kad jei „Rizzani“ nesugebės tęsti Lietuvai svarbaus objekto, teks ieškoti naujo rangovo. Tuo metu jis tikino, kad nutraukti sutartį ir pradėti naujo rangovo paieškas projektui būtų žalingiau nei sulaukti „Rizzani“ veiksmų plano.
Kad restruktūrizuojama „Rizzani de Eccher“ delsia atsiskaityti su subrangovais, sausio pabaigoje paskelbė portalas „Verslo žinios“, remdamasis skolos registrais ir kelių subrangovų patvirtinimu. Vienas jų teigė, jog tiekėjai stabdo medžiagų, degalų pristatymą, stoja darbai, projektas vėluoja.
BNS rašė, kad „LTG Infra“ 2022 metų balandį pasirašė beveik 77,4 mln. eurų (su PVM) vertės sutartį su „Rizzani de Eccher“, kuri įsipareigojo pastatyti ilgiausią geležinkelio tiltą Baltijos šalyse.
Susisiekimo ministerijos teigimu, jau atlikta apie 50 proc. tilto statybos darbų. Nutraukus sutartį su italais bus skelbiamas naujas konkursas baigti likusiems darbams.
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