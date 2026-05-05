Telecentro valdyboje – keturi nauji nariai

Nepriklausomų narių atranką laimėjo Saulius Urbanavičius, Jūratė Puodžiukaitė–Dildienė, Ramutė Ribinskienė ir Raimondas Geleževičius. Tuo metu valdyboje darbą tęs Susisiekimo ministerijos Valstybės turto ir įmonių valdymo grupės vadovė Roma Andruškevičienė, antradienį pranešė ministerija.
„Naujų valdybos narių kompetencijos saugumo, vadybos, rizikų valdymo ir strateginio planavimo srityse padės vesti įmonę į priekį, gerinti paslaugų kokybę, plėtoti elektroninių ryšių infrastruktūrą, duomenų centrus ir diegti inovatyvius sprendimus“, – pranešime teigė ministras Juras Taminskas.
Valdyboje nuo 2022 metų iki šiol dirbo Aušra Pranckaitytė, Ramūnas Markauskas ir R. Andruškevičienė.
S. Urbanavičius yra vadovavęs Specialiųjų tyrimų tarnybai, Registrų centrui ir Muitinės kriminalinei tarnybai, J. Puodžiukaitė-Dildienė pastaruosius 15 metų Danijoje, Norvegijoje ir Jungtinėje Karalystėje dirbo telekomunikacijų, IT ir technologijų sektoriuose.
R. Ribinskienė anksčiau vadovavo Telecentro Audito komitetui, R. Geleževičius yra „Lietuvos draudimo“ Privačių klientų departamento direktorius ir valdybos narys.
Naujai ketverių metų kadencijai paskirta valdyba netrukus išsirinks jos pirmininką.
Naujų valdybos narių atrankoje dalyvavo 55 kandidatai.
