„Tobis“ atleidžia ketvirtadalį darbuotojų

Darbuotojai atleidžiami naikinant dalį centrinio sandėlio padalinio pareigybių, BNS nurodė tarnyba.
Druskininkų įmonės darbuotojus numatoma atleisti iki rugpjūčio 11 dienos – daugiausiai darbo neteks sandėlininkai (8), sandėlininkai-krovėjai (5), pakuotojai (3).
Šiuo metu įmonėje dirba 69 darbuotojai, rodo „Sodros“ duomenys.
34 metus veikiančios įmonės „Tobis“ pajamos užpernai siekė 15,9 mln. eurų ir buvo kiek mažesnės nei 2023 metais (16,1 mln. eurų), ji uždirbo 267,8 tūkst. grynojo pelno – 3 proc. daugiau (260,1 tūkst. eurų), rodo įmonės ataskaita.
„Tobio“ naudos gavėjas yra fizinis asmuo.
Naujausi komentarai