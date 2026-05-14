 „Tobis“ atleidžia ketvirtadalį darbuotojų

2026-05-14 12:12
Lukas Oželis (BNS)

Automobilių dalių ir reikmenų prekybos bendrovė „Tobis“ atleidžia 17, arba ketvirtadalį visų darbuotojų, ketvirtadienį pranešė Užimtumo tarnyba.

„Tobis“ atleidžia ketvirtadalį darbuotojų / A. Strumilos / BNS nuotr.

Darbuotojai atleidžiami naikinant dalį centrinio sandėlio padalinio pareigybių, BNS nurodė tarnyba.

Druskininkų įmonės darbuotojus numatoma atleisti iki rugpjūčio 11 dienos – daugiausiai darbo neteks sandėlininkai (8), sandėlininkai-krovėjai (5), pakuotojai (3).

Šiuo metu įmonėje dirba 69 darbuotojai, rodo „Sodros“ duomenys.

34 metus veikiančios įmonės „Tobis“ pajamos užpernai siekė 15,9 mln. eurų ir buvo kiek mažesnės nei 2023 metais (16,1 mln. eurų), ji uždirbo 267,8 tūkst. grynojo pelno – 3 proc. daugiau (260,1 tūkst. eurų), rodo įmonės ataskaita.

„Tobio“ naudos gavėjas yra fizinis asmuo. 

