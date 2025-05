Traukiniai tarp Vilniaus ir Varšuvos kursuos greičiau ir dažniau

Lietuvos ir Lenkijos keleivių vežimo bendrovės susitarė siekti, kad jau nuo šių metų gruodžio kelionės traukiniu iš Vilniaus į Varšuvą sutrumpėtų maždaug 1 valanda (iki 7 val. 30 min.), o ateityje truktų mažiau nei 7 valandas. Be to, derinamos dvi naujos jungtys į Vilnių: iš vakarinės Lenkijos pusės per Poznanę ir Varšuvą bei iš Suvalkų.

Šiuo metu iš Vilniaus į Varšuvą (Krokuvą) kasdien galima nukeliauti su persėdimu Mockavos stotyje.

Bus sudaromi patogesni tvarkaraščiai

„LTG Link“ ir „PKP Intercity“ bendradarbiavimo ketinimų rašte numatyta, kad siekiama turėti bent dvi Vilnius–Varšuva jungčių poras, o vėliau planuojama pasiūlyti keturias per dieną, kad išvykimo laikas iš kiekvienos sostinės būtų maždaug kas keturias valandas dienos metu.

„Mūsų tikslas – nuolat tobulinti ir gerinti kelionių kokybę, kad vis daugiau Lietuvos gyventojų rinktųsi traukinius. Tikiu, kad ketinimų protokolo nuostatų įgyvendinimas leis mums pasiekti dar vieną svarbų tikslą – kelionės tarp Vilniaus ir Varšuvos bus dar patrauklesnės, o vykstant į Lenkiją tai paskatins daugiau žmonių rinktis traukinį, o ne automobilį“, – sakė „LTG Link“ vadovė Kristina Meidė.

„LTG Link“ nuotr.

„Vienas iš mūsų prioritetų – plėsti tarptautinio susisiekimo maršrutų tinklą, o tam norime skirti ypatingą dėmesį plėtojant susisiekimą su Lietuva. Tai svarbu atsižvelgiant į vykdomas investicijas į „Rail Baltica“ – europinį projektą, skirtą Baltijos šalims sujungti. Galiausiai norime, kad keleiviai galėtų greitai ir patogiai keliauti pagal aiškų tvarkaraštį ir kiekvienam keleiviui patogiu išvykimo laiku“, – pabrėžė „PKP Intercity“ generalinis direktorius Januszas Malinovskis.

Ketinimų protokolo partneriai sutarė, kad sudarydami tvarkaraščius sieks numatyti galimybes Varšuvos, Kauno ir Vilniaus stotyse persėsti į tarptautinių ir vietinių maršrutų traukinius, kuriuos aptarnauja „LTG Link“ ir „PKP Intercity“.

„LTG Link“ nuotr.

Ruošiamasi „Rail Baltica“ kelionėms

Geležinkelio susisiekimo tarp Lenkijos ir Lietuvos gerinimas aktualus ne tik šalių sostinėms, bet ir kitiems didžiausiems abiejų šalių miestams. Ketinimų protokole taip pat įvardytas ir būsimas bendradarbiavimas pradedant teikti keleivių vežimo paslaugas šiuo metu statoma geležinkelio linija „Rail Baltica“, kuri sujungs Lietuvą, Latviją ir Estiją su Lenkija.

Bendrovės „LTG Link“ ir „PKP Intercity“ planuoja iki 2025 m. pabaigos parengti bendrą keleivių vežimo modelį, įskaitant šioms jungtims skirtų riedmenų įsigijimą.