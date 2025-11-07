Turto bankas už 1,6 mln. eurų pardavė pastatą, kur įsikūrusi Vaiko teisių apsaugos tarnyba

Aukcione šią savaitę pastatas T. Ševčenkos g. 16G, netoli Migracijos departamento Vilniaus skyriaus, parduotas už 35 proc. didesnę nei pradinė kainą (1,2 mln. eurų).
„Turtas parduodamas kartu su centralizuotos nuomos naudotoju – Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. Nuomininko išsikraustymas planuojamas kitų metų antrąjį ketvirtį“, – teigė įstaiga.
Turto banko atstovas Paulius Vaitekėnas BNS teigė, kad tarnyba kitąmet kelsis į šiuo metu rekonstruojamą buvusią „Lietuvos geležinkelių“ būstinę Mindaugo gatvėje.
„Panašiu laikotarpiu (kitų metų antrąjį ketvirtį – BNS) planuojama užbaigti pastato rekonstrukciją“, – BNS sakė jis.
Turto banko teigimu, jį planuojama pritaikyti aštuonioms valstybės įstaigoms, kurios dabar dirba 16-koje skirtingų vietų Vilniuje.
Aukcione su trijų aukštų pastatu T. Ševčenkos gatvėje parduotas ir 0,3 mln. eurų vertės 0,13 ha ploto sklypas, jame yra 10 automobilių vietų.
„Objektas išsiskiria savo plačiomis galimybėmis komercinei veiklai. Strategiškai patogi lokacija, žemės sklypo nuosavybės faktas bei lankstus pritaikymas įvairiems verslo poreikiams daro šį turtą itin perspektyviu pasirinkimu investicijoms“, – teigė Turto bankas.
Jo teigimu, pastato būklė yra gera, reikalingas tik kosmetinis remontas.
Kas laimėjo aukcioną, kol kas neskelbiama – naujas savininkas Registrų centre paprastai įregistruojamas po to, kai šalys pasirašo sutartį ir pirkėjas perveda pinigus. Tam numatyta atitinkamai 30 ir 10 dienų.
Naujausi komentarai