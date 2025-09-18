URM: Lietuva įgyvendino stojant į EBPO pateiktas rekomendacijas

Pasak ministerijos, šis EBPO sprendimas patvirtina reikšmingą Lietuvos pažangą valstybės valdomų įmonių srityje, kurią taip pat iliustruoja pernykštis EBPO produktų rinkos reguliavimo indeksas.
Lietuva jame užėmė pirmąją poziciją, o valstybės valdomų įmonių srityje iš 32-os vietos 2018 metais pakilo į 8-ą 2023 metais.
EBPO rekomendacijos Lietuvai apėmė valstybės nuosavybės funkcijų stiprinimą, valstybinių įmonių valdybų nepriklausomumo didinimą, valstybės įmonių pertvarką į akcines ir uždarąsias akcines bendroves, aukštos kokybės apskaitos ir auditavimo standartų diegimą bei valstybinių įmonių vadovų kadencijų trukmės reguliavimą.
Kreipdamasis į EBPO tarybą, užsienio reikalų viceministras Sigitas Mitkus pažymėjo, kad Lietuvoje valstybės valdomų įmonių sektorius per pastarąjį dešimtmetį „patyrė išskirtinę transformaciją“.
„Įmonių skaičius sumažėjo nuo daugiau nei 120-ies 2015 metais iki 33 šiandien, o sektoriaus vertė ir pajamos augo. Ši pažanga – vienas didžiausių Lietuvos narystės EBPO pasiekimų“, – cituojamas S. Mitkus.
EBPO priklauso 38 valstybės, Lietuva organizacijos nare tapo 2018 metais.
