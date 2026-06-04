 Užkratas makaronuose: griežtai įspėja nevalgyti

Užkratas makaronuose: griežtai įspėja nevalgyti

Šis produktas skubiai išimamas ir rinkos
2026-06-04 16:46 diena.lt inf.

Kaip teigia Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT), rinkos kontrolės metu buvo ištirti greitai paruošiamų makaronų REEVA mėginiai. Viename iš jų buvo aptiktos Salmonella bakterijos

<span>Užkratas makaronuose: griežtai įspėja nevalgyti</span>
Užkratas makaronuose: griežtai įspėja nevalgyti / Asociatyvi magnific.com nuotr.

Bakterijos rastos aštrios vištienos skonio REEVA greitai paruošiamuose makaronuose. Produkto gamintojas: LLC „Euro Food Service“, Ukraina.

Atšaukiamo produkto tinkamumo vartoti terminas: 2027-04-30, partijos numeris: L0126.

Rūpindamiesi savo ir artimųjų sveikata, sekite informaciją RASFF švieslentėje. VMVT tęsia tyrimą ir skelbs gautus rezultatus.

VMVT nuotr.

VMVT specialistai įspėja, kad Salmonella yra pavojinga bakterija, kuri gali sukelti rimtus virškinimo sutrikimus. Svarbu žinoti, kad šios bakterijos žūva tik tada, kai maistas yra tinkamai ir pakankamai ilgai termiškai apdorojamas, t. y. kaitinamas aukštoje temperatūroje, užtikrinant, kad visas produktas būtų vienodai iškepęs ar išviręs.

Šiame straipsnyje:
VMVT
makaronai
Salmonelės
bakterijos
užkrėstas maistas
REEVA

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