Valstybės kontrolės pastabos Rokiškio valdžiai: šios taisyklės nesilaikė vienintelis miestas

Be to, Valstybės kontrolės vertinimas parodė, kad finansinių duomenų tikslumas išlieka problema – jų nepatikslinus fiskalinės drausmės nesilaikytų daugiau savivaldybių.
Rokiškio savivaldybės duomenimis, didesnį deficitą lėmė išaugusios investicijų projekto išlaidos – joms padengti teko papildomai skolintis. Savivaldybė per dvejus metus turės kompensuoti 1,1 mln. eurų nuokrypį – numatoma tai padaryti jau šiais metais.
Anot Valstybės kontrolės, jei būtų remtasi pirminiais nepatikslintais duomenimis, fiskalinę drausmę pernai būtų pažeidusios keturios savivaldybės – joms būtų tekę kompensuoti apie 6,4 mln. eurų bendrą nuokrypį.
Jei šiemet biudžetų planai nebūtų patikslinti, pažeidėjos būtų dvi.
Anot institucijos, įstatymas reikalauja vertinti ir savivaldybių 2027–2028 metų biudžetų rodiklių atitiktį fiskalinei drausmei, tačiau šiuo metu tam nepakanka duomenų.
VK teigimu, pernai nė viena savivaldybė neviršijo skolos ir garantijų ribų.
Nuo 2026 metų Lietuvoje įsigaliojo atnaujinti fiskalinės drausmės reikalavimai, kurie suteikia savivaldybėms daugiau galimybių finansuoti investicijas ir lanksčiau planuoti biudžetus. Tarp svarbiausių pokyčių – vienoda biudžeto balanso taisyklė visoms savivaldybėms, platesnė pajamų bazė vertinant skolos ir garantijų ribas bei lankstumas projektams, finansuojamiems nacionalinio plėtros banko ILTE pinigais.
Naujausi komentarai