Valstybinė darbo inspekcija tiria dvi mirtis ir tris sunkius sužalojimus

Dviejų darbuotojų žūtys darbo vietose fiksuotos Kaune ir Vilniuje.
Inspekcijos duomenimis, praėjusią savaitę vienoje įmonių brokere dirbusi moteris, darbo metu išvykusi aprodyti nuomojamo buto potencialiam nuomininkui, į biurą taip ir negrįžo. Atvykus nurodytu adresu, bute ji buvo rasta su smurto žymėmis.
Dar viena mirtimi pasibaigusi nelaimė įvyko Vilniuje, įmonės antrinių žaliavų rūšiavimo skyriuje.
Pirminiais duomenimis, ant automatinės rūšiavimo linijos konvejerio užlipęs darbuotojas nukrito iš maždaug 4 metrų aukščio. Nors medikai jį gaivino, darbuotojo gyvybės išgelbėti nepavyko.
VDI taip pat gavo pranešimų apie tris anksčiau įvykusius sunkius nelaimingus atsitikimus Mažeikių ir Lazdijų rajonuose bei Vilniuje. Jų metu darbuotojai patyrė sunkius kūno sužalojimus.
Visų sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe priežastys tiriamos.
