Valstybinių miškų urėdija šiemet į veiklos modernizavimą ketina investuoti 43 mln. eurų

2026 metais investicijoms numatyta 43,4 mln. eurų, o kartu su ilgalaikiais projektais, kurie tęsiami nuo praėjusių metų, investicijos sieks 144,3 mln. eurų, teigiama urėdijos Registrų centrui pateiktoje ataskaitoje.
„Žvelgdami į ateitį sieksime dar labiau stiprinti miškų atsparumą klimato kaitai, modernizuoti veiklą, plėtoti bioekonomiką ir diegti inovatyvius technologinius sprendimus. Mūsų tikslas išlieka tas pats – užtikrinti balansą tarp ekonominių, ekologinių ir socialinių įmonės veiklos sričių“, – ataskaitoje cituojamas VMU vadovas Valdas Kaubrė.
Anot ataskaitos, 2026 metais medienos ruošos technikos atnaujinimui planuojama skirti 11,9 mln. eurų, kelių priežiūros technikai – 1,5 mln. eurų, miškininkystės įrangai – 0,9 mln. eurų, medelynams – 5,5 mln. eurų, pastatų remontui, statyboms, įrangos įsigijimui – 6,1 mln. eurų, IT technologijų vystymui – 1,8 mln. eurų, rekreacinių objektų atnaujinimui – 3,6 mln. eurų.
Be to, šiais metais numatyta įsigyti 115 automobilių, skirtų girininkijoms ir medienos meistrams. 2025 metais įmonė įsigijo 40 automobilių už 1,2 mln. eurų.
Tarp didesnių numatomų ar jau įgyvendinamų VMU projektų nurodomi 23 mln. eurų vertės vieningos miško gaisrų stebėjimo sistemos įdiegimas, medelynų modernizavimas ir administracinio pastato statyba Vievyje.
Planuojama, kad į naują centrinę būstinę po statybų persikels visi centrinės administracijos darbuotojai, šiuo metu įsikūrę Vilniuje ir Kaune – iš viso apie 180 žmonių – ne tik miškininkai, bet ir kiti specialistai.
Šiais metais papildomus 43 mln. eurų planuojama investuoti urėdijos nuosavomis lėšomis, o 0,5 mln. eurų skirti iš ES struktūrinių fondų.
VMU audituotas grynasis pelnas pernai smuko 20 proc. iki 32,2 mln. eurų (2024 metais – 40,4 mln. eurų), pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA) mažėjo 10 proc. ir siekė 48,9 mln. eurų (54,6 mln. eurų), o pardavimo pajamos ūgtelėjo 5,4 proc. iki 287,6 mln. eurų (272,9 mln. eurų).
Pelną pernai mažino smukę medienos pardavimų kiekiai, teigiama įmonės ataskaitoje.
Kaip rašė BNS, VMU pernai investavo 7,9 mln. eurų į technikos parko modernizavimą, 3,7 mln. eurų – į Panevėžio medelyno automatinės sodmenų rūšiavimo linijos įrengimą.
Dar 2,1 mln. eurų investavo į miško kelius, 0,5 mln. eurų – 1094 rekreaciniams objektams prižiūrėti.
VMU pasitikėjimo teise valdo apie pusę Lietuvos miškų – 1,1 mln. hektarų, iš kurių ūkinės veiklos plotas sudaro apie 60 proc., prižiūri apie 39 tūkst. kilometrų miško kelių tinklą valstybinių ir privačių miškų teritorijose.
