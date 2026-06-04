Vienas „Akola Group“ vadovų: svarstoma iš Kauno iškelti pašarų gamybą

„Viena iš didesnių investicijų, apie kurią mes galvojame, tai yra naujo pašarų fabriko gamybos statyba. Tai būtų ne naujas verslas, tai būtų esamo verslo iškėlimas, kurį dabar mes operuojame Kaune. Jo plėtra, jo išplėtimas su potencialu augti. Šios investicijos kol kas nėra patvirtintos“, – susitikime su investuotojais ketvirtadienį sakė grupės generalinio direktoriaus pavaduotojas finansams ir investicijoms Mažvydas Šileika.
Grupė pernai rugsėjį pranešė, kad į pašarų gamybos plėtrą planuoja investuoti apie 90 mln. eurų. Tuo metu skelbta, kad vertinamos kelios vietos, kur galėtų būti statoma nauja gamykla.
Grupės komunikacijos vadovė Agnė Danaitė BNS ketvirtadienį teigė, kad naujos gamyklos vieta dar nėra parinkta.
Dabar „Kauno grūdai“ įsikūrę kitoje Nemuno pusėje, priešais „Žalgirio“ areną.
„Akola group“ konsoliduotas pelnas prieš palūkanas, mokesčius ir nusidėvėjimą (EBITDA) per devynis 2025–2026 finansinių metų mėnesius siekė 66 mln. eurų ir buvo 7 proc. mažesnis nei tuo pat laiku prieš metus (71 mln. eurų), grupė uždirbo 26 mln. eurų grynojo pelno – 18 proc. mažiau (32 mln. eurų), jos pajamos siekė 1,11 mlrd. eurų – 5 proc. mažiau (1,12 mlrd. eurų).
M. Šileika ketvirtadienį teigė, kad didžiąją dalį įmonės EBITDA sudarė maisto gamybos pelnas, o per pastaruosius dvejus metus labiausiai šį sektorių augino paukštienos pardavimai.
„Turime antrus fantastiškus metus paukštininkystėje. Europoje labai trūksta paukštienos, todėl yra jų kainos pakankamai pakilusios. Mes, kaip integruotas tiekėjas ir turintis pakankamai didžiulį eksporto portfelį, iš to labai daug laimime. Mes daug eksportuojame į Skandinavijos šalis, į Vakarų Europą ir į kitas šalis. Maisto gamyboje mus tikrai paskutinius dvejus metus stipriai tempia į viršų paukštininkystės verslas“, – sakė vienas „Akola Group“ vadovų.
Naujausi komentarai