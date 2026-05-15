„Vilniaus pergalės“ pelnas – 4,1 mln. eurų

Įmonės pajamos siekė 65,1 mln. eurų ir buvo 15 proc. didesnės (56,7 mln. eurų), nurodoma Registrų centrui pateiktoje ataskaitoje.
Pernai įmonė pardavė 11,7 tūkst. tonų konditerijos gaminių, sukūrė 29 naujus gaminius.
Prie didžiausių rizikų verslui „Vilniaus pergalė“ įvardija paklausos pagrindinėse rinkose kritimą, žaliavų brangimą, atsiskaitymų sutrikimus, kreditinių išteklių prieinamumo verslo plėtrai sumažėjimą.
„Pasaulinė ekonominė situacija gali turėti įtakos bendrovės rezultatams, tačiau dėl didelio neapibrėžtumo šiuo metu nėra galimybės įvertinti galimo poveikio masto bendrovės veiklai“, – teigiama ataskaitoje.
Vis dėlto įmonė ateityje prognozuoja pelningą konditerijos gamybą ir prekybą, didinant pardavimus tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.
Praėjusių metų pabaigoje įmonėje dirbo 311 darbuotojų (prieš metus – 319).
Registrų centro duomenimis, vienintelė „Vilniaus pergalės“ akcininkė yra bendrovė „Montesuma“, priklausanti „Eva grupei“.
