VMVT ir maisto pristatymo platformos stiprins higienos kontrolę

Imtis papildomų priemonių nuspręsta padaugėjus gyventojų skundų apie galimus netinkamo maisto pristatymo atvejus.
Todėl VMVT ir platformų valdytojai sutarė skatinti kurjerių higienos reikalavimų laikymąsi, gerinti maisto transportavimo sąlygas bei užtikrinti operatyvesnį reagavimą į vartotojų pranešimus.
Be to, planuojama, kad planinių ir neplaninių patikrinimų metu bus papildomai vertinama, ar maisto perdavimas kurjeriams yra pakankamai kontroliuojamas.
„Gyventojų pastabos padeda greičiau identifikuoti problemas ir užkirsti kelią galimiems pažeidimams. Ne mažiau svarbi grandis yra maisto gamintojai, perduodantys maisto užsakymus išvežiotojams. Pastebėję, kad priimantis maisto užsakymą kurjeris nesilaiko higienos, jo maisto gabenimo įranga yra nusidėvėjusi, nešvari, privalo atšaukti perdavimą ir ieškoti galimybės perduoti tinkamai veiklai pasiruošusiam maisto išvežiotojui. Už pasikartojančius grubius pažeidimus platformų valdytojai gali bendradarbiavimą su kurjeriais ir nutraukti“, – pranešime cituojama VMVT Vilniaus apygardos priežiūros skyriaus patarėja Daiva Ruželienė.
VMVT taip pat pateikė platformų valdytojams rekomendacijas, stiprinant maisto išvežiotojų kontrolę bei atsakomybę. Be to, sutarta, kad bus vykdomas papildomas jų informavimas ir mokymai dėl higienos bei švaros reikalavimų laikymosi.
Maisto pristatymo platformų atstovai savo ruožtu teigė, kad didelį dėmesį skirsiantys kurjerių-partnerių edukacijai, įskaitant praktinius mokymus apie maisto saugą, pristatymo įrangos priežiūrą bei atsakingą elgesį, taip pat pranešimams apie galimus pažeidimus.
ELTA primena, kad balandžio pabaigoje VMVT pradėjo tyrimą dėl galimų higienos pažeidimų pristatant maistą per „Bolt“ ir „Wolt“ platformas.
Tyrimas buvo pradėtas viešojoje erdvėje pasirodžiusią informacijai apie netinkamomis sąlygomis laikomus maisto pristatymo krepšius bei gyventojų pranešimus.
Naujausi komentarai