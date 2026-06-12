VMVT primena: renkant stovyklą vaikui verta pasidomėti ir maitinimu

Vaikams tiekiamas maistas turi būti visavertis ir pritaikytas jų amžiui bei mitybos poreikiams, o jo gamyba ir tiekimas organizuojami laikantis maisto saugos ir higienos reikalavimų.
Maistą gaminti galima tik turint leidimą
VMVT atkreipia dėmesį, kad maistą poilsio stovykloje galima gaminti tik tuomet, kai šiai veiklai yra išduotas VMVT leidimas. Leidimus šiai veiklai išduoda VMVT paslaugų skyriai. Jei stovyklos organizatorius pats maisto gaminti ir tiekti vaikams neplanuoja, vaikų maitinimas gali būti organizuojamas sudarius sutartis su įmonėmis užsiimančiomis šia veikla.
Maistas turi atitikti vaikų poreikius
Maistas vaikams turi būti tiekiamas pagal rekomenduojamas paros energijos ir maistinių medžiagų normas, o maisto ruošimas ir patiekalų įvairovė turi atitikti vaikų fiziologinius ypatumus bei sveikos mitybos principus. Esant poreikiui, turi būti organizuojamas pritaikytas maitinimas.
Svarbus maitinimo dažnumas
Vaikai poilsio stovyklose, teikiančiose apgyvendinimo paslaugas, turi būti maitinami reguliariai – ne rečiau kaip kas 3,5–4 valandas. Stovyklos organizatorius privalo sudaryti higieniškas sąlygas vaikams bet kuriuo metu atsigerti geriamojo vandens.
Jei poilsio stovykloje vaikai intensyviai sportuoja, šiems vaikams valgiaraščiai sudaromi atsižvelgiant į padidėjusį energijos poreikį. Žygio metu, vaikai turi būti aprūpinti maistu ir geriamuoju vandeniu. Į žygį draudžiama imti greitai gendančius maisto produktus (pieno produktai, mėsos, konditerijos ir kt.).
Yra produktų, kurie draudžiami vaikų maitinime
Tam tikri maisto produktai ir gaminiai vaikams tiekti yra draudžiami, todėl poilsio stovyklų organizatoriai privalo užtikrinti, kad šie maisto produktai nebūtų neteikiami vaikams.
Vasarą stovyklas tikrins inspektoriai
Kaip ir kasmet, vasaros sezono metu VMVT inspektoriai tikrins vaikų poilsio stovyklas. Patikrinimų metu bus vertinama, ar maistas gaminamas ir tvarkomas laikantis higienos reikalavimų, ar naudojami saugūs maisto produktai bei tinkamai organizuojamas vaikų maitinimas.
VMVT ragina tėvelius aktyviai domėtis vaikų maitinimu ir kilus įtarimų dėl netinkamo maitinimo organizavimo, maisto kokybės ar saugos kreiptis į VMVT.
Saugus, kokybiškas ir visavertis maitinimas – viena svarbiausių sąlygų, kad vaikų vasaros poilsis būtų ne tik smagus, bet ir saugus.
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