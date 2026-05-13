Vyriausybė spręs dėl „Valstybės investicinio kapitalo“ dividendų

Finansų ministerija siūlo iš VIK, kaip ir praėjusiais metais, nereikalauti didelių dividendų ir jiems skirti 0,5 proc. paskirstytinojo pelno (3,76 mln. eurų). Likusi jo dalis būtų nukreipta į privalomąjį rezervą, kuris siektų 10,5 mln. eurų ir sudarytų 10,4 proc. įmonės įstatinio kapitalo.
Pagal dabartinę tvarką dividendams turėtų būti skiriama 75 proc. paskirstytino pelno.
Anot ministerijos, mažinti dividendus siūloma dėl strateginių investicijų į valstybei svarbų projektą – bendrovė dalyvauja Vokietijos gynybos pramonės milžinės „Rheinmetall“ kartu su Lietuvos įmonėmis įgyvendinamame kelių šimtų milijonų eurų vertės šaudmenų gamyklos projekte.
Pabrėžiama, kad VIK jau investavo iki 36,3 mln. eurų ir planuoja bendrą iki 71 mln. eurų investiciją per gynybos obligacijų emisijas.
„Didesni dividendai mažintų galimybes finansuoti šias strategines investicijas ir vykdyti su jomis susijusius įsipareigojimus (palūkanų mokėjimą ir obligacijų išpirkimą 2029 metais)“, – rašoma nutarimo projekte.
Jame taip pat nurodoma, kad kitas tikslas yra padėti Lietuvos ekonomikai atsigauti po koronaviruso infekcijos sukeltų pasekmių, valstybės ir kapitalo rinkos priemonėmis pritrauktomis lėšomis finansuojant pagalbos verslui ir kapitalo rinkos plėtrai skirtas priemones.
Be to, mažesnius dividendus siūloma mokėti dėl nerealizuoto ir nepastovaus pelno rizikos.
Bendrovės grynasis pelnas 2025 metais siekė 3,76 mln. eurų – 2,2 karto mažiau nei 2024 metais (8,14 mln. eurų).
BNS rašė, kad per artimiausius kelerius metus siekiant gynybai pritraukti papildomą 1 mlrd. eurų VIK bus prijungtas prie nacionalinio plėtros banko ILTE. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas yra teigęs, kad tokiu būdu padidės ILTE įstatinis kapitalas, o tai padės bankui pritraukti daugiau finansavimo.
VIK yra netiesioginė „Rheinmetall“ artilerijos amunicijos gamyklos Lietuvoje projekto dalininkė.
Pernai rugpjūtį Vyriausybė suteikė garantiją VIK išleidžiamoms iki dešimties metų trukmės iki 54,5 mln. eurų nominalios vertės obligacijoms, kurių lėšos būtų skiriamos investicijoms į Radviliškio rajone, Baisogaloje, statomą „Rheinmetall“ gamyklą.
