Vyriausybė – už griežtesnes baudas žalą padariusioms gydymo įstaigoms

Kad pakeitimai įsigaliotų, jiems dar turės pritarti Seimas.
Pasak SAM, rengti pataisas paskatino nepakankamai efektyvus dabartinis reguliavimas, nustatantis galimas taikyti poveikio priemones už asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų ūkio subjektų padarytus teisės aktų pažeidimus ir padarytą žalą PSDF biudžetui.
Ministerijos teigimu, VLK vykdomų patikrinimų metu žala 2024-2025 metais nustatyta 75 proc. atvejų.
Pagal projektą, už pažeidimus įstaigoms bauda galėtų būti taikoma VLK direktoriaus sprendimu. Piniginių baudų dydžiai priklausys nuo to, ar buvo padaryta žala PSDF biudžetui, pažeista paciento teisė gauti nemokamą sveikatos priežiūrą.
Už pažeidimą, dėl kurio buvo padaryta žala PSDF biudžetui, skiriama nuo 20 iki 100 proc. padarytos žalos dydžio piniginė bauda.
Tuo metu už pažeidimą, dėl kurio nebuvo padaryta žala PSDF biudžetui ir nebuvo pažeista paciento teisė gauti nemokamą sveikatos priežiūrą, skiriama nuo dviejų iki dešimties bazinių socialinių išmokų dydžio piniginė bauda, o už pažeidimą, kuriuo pažeista teisė į nemokamą gydymą – nuo penkių iki 15 kartų didesnio dydžio, nei neteisėtai iš paciento paimtas mokestis, piniginė bauda.
Be to, nustatomas dviejų metų terminas, kuomet gydymo įstaiga, vaistinė ar kitas ūkio subjektas, kuriam dėl pažeidimų buvo nutraukta sutartis su ligonių kasa, galės sudaryti naują sutartį.
Konkretus baudos dydis būtų apskaičiuojamas pagal tokias pačias taisykles, kokios taikomos už žalos padarymą valstybės ar socialinio draudimo biudžetams – skiriama bauda, atitinkanti už konkretų pažeidimą nustatytos baudos vidurkį, skiriama bauda galės būti koreguojama atsižvelgiant į konkretaus pažeidimo atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes.
Taip pat siūloma nustatyti piniginę baudą, kuri būtų skiriama, jeigu dėl nustatytų pažeidimų stabdomas visų ar dalies paslaugų teikimas, jeigu panaikinamas įstaigos licencijos galiojimas dėl to, kad siekdama gauti licenciją asmens sveikatos priežiūros veiklai įstaiga pateikė suklastotus dokumentus, jeigu nustatomi įstaigos veiklą ar paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai ir tai yra pagrindas įstaigos licencijos ar jos dalies galiojimo sustabdymui.
Taip pat numatyta papildyti Administracinių nusižengimų kodeksą – už neteisingų duomenų pateikimą VLK, dėl kurio PSDF biudžetui padaroma mažesnė nei 300 eurų žala, numatyti ne tik įspėjimą, bet ir kitą nuobaudą – baudą nuo 80 iki 180 eurų, už pakartotinį pažeidimą – nuo 200 iki 300 eurų, už didesnę negu 300 eurų padarytą žalą – nustatyti baudas nuo 360 iki 560 eurų.
Už tyčinį melagingų duomenų pateikimą VLK siūloma padidinti baudas iki 600–850 eurų, už pakartotinį pažeidimą – 1–6 tūkst. eurų baudą.
Pritarus Seimui, naujoji tvarka įsigaliotų nuo lapkričio 1 dienos.
Kaip rašė BNS, Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) praėjusių metų pradžioje siūlė dažniau taikyti atsakomybę, griežtinti baudas už piktnaudžiavimą kontroliuojant valstybinių lėšų panaudojimą gydymo įstaigose.
Naujausi komentarai