Vyriausybė – už Patentų biuro pavadinimo keitimą, didesnius mokesčius, naujas lengvatas

Tai numatančioms Mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymo pataisoms dar turės pritarti Seimas.
Pasak teisingumo ministrės Ritos Tamašunienės, dabartinis įstaigos pavadinimas neatspindi išsiplėtusių jos funkcijų ir veiklų.
„Įstaigos veikla apima ne tik išradimų patentus, bet ir prekių ženklus, dizainą ir kai kurias kitas intelektinės nuosavybės teises, pavyzdžiui, amatininkų ar pramonės gaminių geografines nuorodas, visuomenės švietimą, informavimą visais intelektinės nuosavybės klausimais“, – posėdyje kalbėjo ministrė.
Pasak jos, siūloma keisti ir mokesčius bei skatinti patentavimą suteikiant tikslines 50 proc. mokesčių lengvatas mokslo ir studijų institucijoms, smulkioms ir vidutinėms įmonėms bei toms, kurios patento paraišką teikia pirmą kartą.
„Paskutinį kartą mokesčių dydžiai buvo peržiūrėti 2012 metais, o nuo to laiko reikšmingai pasikeitė ekonominė situacija Lietuvoje“, – teigė R. Tamašunienė.
Siūloma padidinti mokesčius už patentų galiojimą, ypač nuo 11-ųjų iki 20-ųjų galiojimo metų – šiuo laikotarpiu rinkoje naudojami patentuoti išradimai dažniausiai sukuria didžiausią ekonominę vertę patentų savininkams.
Taip pat siūloma didinti mokesčius už apsaugos liudijimus medicinos produktų, kurių veiklioji medžiaga patentuota kaip išradimas, gamintojams (farmacijos įmonėms) ir augalų apsaugos priemonių gamintojams.
Pasak ministrės, preliminariai į valstybės biudžetą būtų surenkama apie 850 tūkst. eurų daugiau mokesčių. Šiuo metu Valstybinis patentų biuras surenka virš 2,5 mln. eurų mokesčių.
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