 „Wizz Air“ pradėjo tiesioginius skrydžius į šios šalies sostinę

„Wizz Air“ pradėjo tiesioginius skrydžius į šios šalies sostinę

2026-06-08 14:07
ELTOS inf.

Vengrų oro linijų bendrovė „Wizz Air“ sekmadienį pradėjo vykdyti tiesioginius skrydžius iš Vilniaus oro uosto į Juodkalnijos sostinę Podgoricą.

<span>„Wizz Air“ pradėjo tiesioginius skrydžius į šios šalies sostinę</span>
„Wizz Air“ pradėjo tiesioginius skrydžius į šios šalies sostinę / V. Kopūsto / BNS nuotr.

Skrydžiai į Juodkalnijos sostinę bus vykdomi du kartus per savaitę, pranešė Lietuvos oro uostai (LTOU).

„Naujovė parodo mūsų partnerystės su „Wizz Air“ svarbą – nuolat siekiame pasiūlyti keleiviams daugiau pasirinkimų ir atradimų Europoje, kur turizmo infrastruktūra puikiai išvystyta ir suteikia gerą patirtį“, – pranešime teigia LTOU direktorius Simonas Bartkus.

Teigiama, kad nauja kryptis papildys oro linijų bendrovės siūlomų maršrutų iš Lietuvos tinklą ir suteiks keliautojams dar daugiau galimybių planuoti vasaros keliones į Pietų Europą.

Kaip skelbta, „Wizz Air“ gegužę pradėjo vykdyti tiesioginius reguliarius skrydžius tarp Vilniaus ir Gdansko, taip pat nuo šių metų rugsėjo bendrovė keleivius planuoja gabenti iš Lietuvos sostinės į Prahą.

Vengrijos oro linijos su LTOU bendradarbiauja jau 15 metų.

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