Žiemelio valdoma BGS pasirašė ilgalaikę sutartį su „SkyUp Airlines“

Pagal atnaujintą susitarimą, BGS tęs orlaivių degalų papildymo darbus Talino, Rygos ir Palangos oro uostuose, o nuo balandžio įsigaliojusi sutartis palaikys „SkyUp“ dukterinės bendrovės „SkyUP MT“ vykdomą užsakomųjų skrydžių veiklą regione.
„Besitęsiantis bendradarbiavimas su „SkyUp Airlines“ atspindi patikimumu ir abipusiu pasitikėjimu grįstos partnerystės tvirtumą. Palaikėme bendrovę skirtingomis veiklos aplinkybėmis ir džiaugiamės galėdami dar labiau prisidėti prie jos augimo Baltijos regione, šiuo tikslu užtikrindami nuoseklias orlaivių degalų tiekimo paslaugas“, – pranešime cituojamas BGS grupės komercijos vadovas Vitalis Dudys.
Jam antrina „SkyUp Airlines“ Užsakomųjų skrydžių padalinio vadovė Larysa Fedun, kurios teigimu, nuoseklus ir lankstus degalų tiekimas yra kritiškai svarbus veiksnys siekiant išlaikyti skrydžių stabilumą ir sėkmingai įsitvirtinti naujose rinkose.
„Patikimas degalų tiekimas yra kritiškai svarbus mūsų veiklai, ypač turint omenyje, kad šiuo metu plečiame savo užsakomųjų skrydžių tinklą Europoje. Dėl nuosekliai rodomo gebėjimo prisitaikyti prie mūsų veiklos poreikių „BGS“ tapo patikima partnere visame Baltijos regione“, – sakė L. Fedun
„SkyUp Airlines“ teikia užsakomųjų skrydžių ir ACMI paslaugas Europoje ir plečia veiklą Baltijos šalyse.
