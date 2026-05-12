 Žiniasklaida: šiemet 50 didžiausių mažmeninės prekybos įmonių pervedė įspūdingą sumą mokesčių

2026-05-12 14:25
ELTOS inf.

Pirmą metų ketvirtį 50 didžiausių mažmeninės prekybos bendrovių pervedė 452,3 mln. eurų mokesčių – 11 proc. daugiau, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, pirmoje vietoje rikuojasi degalinių tinklas „Circle K“, skelbia „Verslo žinios“.

Žiniasklaida: šiemet 50 didžiausių mažmeninės prekybos įmonių pervedė įspūdingą sumą mokesčių / D. Labučio / ELTOS nuotr.

„Circle K“ įmokos per pirmąjį šių metų ketvirtį ūgtelėjo dešimtadaliu iki 90,8 mln. eurų (pernai – 82,6 mln. eurų). Antroje vietoje rikuojasi mažmeninės prekybos tinklas „Maxima LT“ – įmokos į biudžetą augo 13,4 proc. iki 49,6 mln. eurų (43,8 mln. eurų), trečioje – „Lidl Lietuva“, įmokos augo 2,9 proc. iki 37,7 mln. eurų (36,6 mln. eurų).

Ketvirtoje vietoje – degalinių tinklas „Viada LT“, įmokos augo 31,6 proc. iki 26,4 mln. eurų (20,1 mln. eurų), penktoje – „Kesko Senukai Lithuania“, įmokos augo 2 proc. iki 21,2 mln. eurų (20,8 mln. eurų).

