Butai ir toliau brangsta: ar dar laukti, kai kainas kelia ir rinka, ir nafta?

Butų kainas diktuoja ne tik pirkėjai, bet ir nafta
Lietuvos bankas šių metų pradžios apžvalgose fiksuoja, kad metinis būsto kainų augimas viršijo 10 proc., o perkančiųjų rinkoje yra daugiau nei vystytojai gali pasiūlyti.
Dalis NT pirkėjų vis dar tikisi, kad nuslūgus paklausai ir išsekus dabar į rinką patekusiems milijardams, butų kainos kris. Vis dėlto, statybų sektorius yra itin jautrus naftos kainų pokyčiams. Karas Irane ir įtampa ties Hormūzo sąsiauriu didina energetikos, logistikos ir statybinių medžiagų kainas.
„SBA Urban“ plėtojamo rajono Kaune „Nemunaičiai“ statybos projektų vadovas Audrius Ruigys pabrėžia, kad statybos jau dabar brangsta, o užsitęsus karo veiksmams, ta įtaka jausis vis stipriau.
„Didžiausią įtaką kainų augimui statybų sektoriuje šiuo metu daro medžiagų tiekimo sutrikimai. Visa tai, kas gaminama iš naftos produktų – polistirolas, plastikiniai vamzdžiai ir kita – brangsta ir dėl to, kad pati nafta brangsta, ir dėl to, kad pačių produktų pasiūla mažėja, o paklausa – ne. Prie to prisideda dar bendrai statyboms reikalingų medžiagų kainų augimas, kai joms pagaminti reikia daug dujų ar kuro ir, galiausiai, statybų sektoriuje pavasarį kainos visuomet ūgteli dėl sezoniškumo“, – statybų kainų augimo priežastis šiais metais vardijo A. Ruigys.
Visa tai sudėjus, ekspertai skaičiuoja, kad nesikeičiant situacijai ir esant dabartiniam dujų ir naftos kainų spaudimui, bendros statybų išlaidos šiemet, palyginus su praėjusiais metais, gali augti ir daugiau nei 10–15 proc.
Paklausa nekilnojamajam turtui nemažėja, statybų kainos kyla ne tik dėl aktyvių pirkėjų, bet ir dėl geopolitinės įtampos, tad visa tai lemia ir artimiausiu metu nemažėsiančias butų kainas mūsų šalyje. Todėl vienas pagrindinių patarimų, kuriuos ekspertai gali duoti šiuo metu ieškantiems naujų namų – nėra geresnio laiko nei dabar.
Laukimo kaina – dešimtys tūkstančių eurų
Ryškiausias NT kainų pokytis 2026 metais užfiksuotas būtent Kaune. „Ober-Haus“ Lietuvos butų kainų indeksas rodo, kad šių metų kovą, palyginti su 2025 m. tuo pačiu mėnesiu, būsto kainos augo visuose didmiesčiuose, tačiau Kaunas išsiskyrė: Vilniuje ir Klaipėdoje fiksuotas 11 proc. brangimas, o Kaune – net 15,8 proc.
Analitikai pastebi, kad naujos statybos segmente delsimas tampa prabanga, nes perteklinės pasiūlos vis dar nėra. Jei brangimo tendencija išliktų panaši, vidutinės ir aukštesnės klasės būstų vertė galėtų augti dešimtimis tūkstančių eurų. Pavyzdžiui, jei dabar parduodami 3 kambarių būstai kainuoja apie 275 tūkst. eurų, po metų jų kaina galėtų siekti apie 300 tūkst. eurų.
„Nemunaičių“ pardavimų ir bendruomenės vadovė Viktorija Pozingytė atkreipia dėmesį, kad naujuose kvartaluose kainos dažnai kyla etapais – nuo projekto paskelbimo iki aplinkos užbaigimo, todėl pirmieji pirkėjai dažniausiai gauna geriausią kainą.
Ji pabrėžia, kad pirkėjams svarbus ir aiškumas.
„Pirkėjai vertina ir tai, kiek projektas pažengęs, ar būstas jau pastatytas, ar galima aiškiai matyti aplinką, vaizdus, infrastruktūrą. Todėl vis dažniau sulaukiame klausimo: ar turite jau pastatytų arba beveik baigtų butų? Tačiau kuo projektas yra arčiau pabaigos, tuo jo kaina aukštesnė“, – aiškino ji.
