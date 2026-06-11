Prie Neries „YIT Lietuva“ baigė statyti dar vieną „Piliamiesčio“ namą

„Matome, kad pirkėjai „Piliamiestį“ vertina ne tik kaip atskirų namų projektą, bet kaip jau susiformavusį kvartalą su aiškia kryptimi, infrastruktūra ir bendruomene. Spartūs būsto pardavimai rodo stabilų pasitikėjimą šia miesto dalimi ir pačiu projektu. Pirkėjams svarbu ne vien buto plotas ar vaizdas pro langus, bet ir tai, kokioje aplinkoje jie gyvens po kelerių ar dešimties metų“, – sakė „YIT Lietuva“ vadovas Kęstutis Vanagas.
Užbaigtas „Nevėžio“ namas yra 6 aukštų, A++ energinio efektyvumo klasės. Jame suprojektuoti 47,3–112 kv. m ploto butai, o cokoliniame aukšte įrengtos 3 komercinės patalpos. Šiuo etapu taip pat įrengiama dviejų namų požeminė stovėjimo aikštelė su 65 automobilių stovėjimo vietomis ir vietomis motociklams.
„Nevėžio“ namas yra Brastos g. 28A vystomo „Piliamiesčio“ kvartalo dalis. Maždaug 1 ha ploto sklypo dalyje numatyti keturi upių vardais pavadinti namai – trys jų jau pastatyti, o paskutinis, „Nemunėlio“ namas, dar statomas. Iš viso šioje kvartalo dalyje suplanuoti 132 butai ir 3 komercinės patalpos.
Architektūra, technika ir kasdienis patogumas
„Nevėžio“ name išlaikoma šiai „Piliamiesčio“ daliai būdinga architektūros kryptis – pastatas išsiskiria vėdinamu fasadu, dengtu keraminėmis čerpėmis, sudėtingesniais stogo sprendiniais, erdviais balkonais ir terasomis. Name sumontuoti mediniai langai ir balkonų durys su dviejų kamerų selektyvinio stiklo paketais, iš išorės kaustyti aliuminio profiliais.
Butuose įrengiamas grindinis šildymas, numatyta rekuperacinė vėdinimo sistema su atskirais vėdinimo įrenginiais. Daug dėmesio skiriama ir bendrosioms erdvėms – jų interjerui, apšvietimui, medžiagiškumui bei patogiam kasdieniam naudojimui. Kvartalo teritorija stebima vaizdo kameromis, o kiemuose išlaikomas saugių erdvių principas be automobilių.
Projekte taikomi ir praktiniai energijos taupymo bei aplinkos tausojimo sprendimai. Bendrosiose erdvėse įrengiami LED šviestuvai ir judesio davikliai, numatytos elektromobilių įkrovimo stotelės, dviračių saugykla, atliekų rūšiavimo konteineriai. Statybų eigoje pirkėjams sudaromos galimybės koreguoti būsto planą dar prieš įgyvendinant atitinkamus sprendinius, taip išvengiant nereikalingo ardymo ir statybinių medžiagų švaistymo.
15 minučių miestas
„Piliamiesčio“ plėtra atitinka 15 minučių miesto principus, kai svarbiausios kasdienės paslaugos, laisvalaikio erdvės ir susisiekimo galimybės gyventojams yra pasiekiamos pėsčiomis, dviračiu arba per trumpą kelionę viešuoju transportu. Šalia kvartalo veikia maisto prekių parduotuvės, Brastos ir Raudondvario plento sankryžoje atidarytas prekybos centras, o pačiame kvartale ir jo aplinkoje kuriasi komercinės patalpos, klinikos, odontologijos kabinetai, grožio paslaugų įmonės.
Šiuolaikiniame gyvenamajame kvartale kokybę kuria ne vien pastato techniniai parametrai. Gyventojai vis labiau vertina tai, ar šalia yra paslaugų, ar galima patogiai judėti pėsčiomis ir dviračiu, ar kiemai pritaikyti bendruomenei, ar aplinka bus patogi skirtingo amžiaus žmonėms.
Kasdieniam judėjimui ir laisvalaikiui svarbi ir Neries pakrantė. Joje įrengiami pėsčiųjų bei dviračių takai, suformuota apsauginė damba su apžvalginiu amfiteatru, iš kurio atsiveria vaizdas į Kauno pilį. Vidiniuose kiemuose numatytos vaikų žaidimų aikštelės, senjorų poilsio zona, bendruomenės aikštė ir apželdinimo sprendimai. Kvartalo ryšį su miestu ateityje stiprins statomi pėsčiųjų/dviračių bei Kėdainių tiltai.
„Šiuolaikiniame gyvenamajame kvartale kokybę kuria ne vien pastato techniniai parametrai. Gyventojai vis labiau vertina tai, ar šalia yra paslaugų, ar galima patogiai judėti pėsčiomis ir dviračiu, ar kiemai pritaikyti bendruomenei, ar aplinka bus patogi skirtingo amžiaus žmonėms. Todėl „Piliamiestyje“ nuosekliai investuojame į aplinką – nuo pakrantės takų ir želdinių iki bendrųjų erdvių, kurios kasdienybėje yra ne mažiau svarbios nei pats būstas“, – teigė K. Vanagas.
Tęsiama „Piliamiesčio“ plėtra
Šiuo metu „Piliamiestyje“ pirkėjai gali rinktis butus keturiuose namuose – „Nevėžio“, „Nemunėlio“, „Spindulio“ ir „Rytmečio“. Iš viso šiuose namuose šiuo metu likę 86 neparduoti butai.
„Nemunėlio“ namu bus užbaigiama ši upių vardais pavadinta „Piliamiesčio“ dalis. Tuo metu vakarinėje kvartalo dalyje toliau statomi „Spindulio“ ir „Rytmečio“ namai, kurie pratęsia nuoseklią dešiniajame Neries krante įsikūrusio kvartalo plėtrą.
„Piliamiestis“ jau yra sulaukęs nekilnojamojo turto sektoriaus įvertinimų už darnią plėtrą ir buvusios pramoninės teritorijos konversiją, o namai „Nemunas“ ir „Neris“ nominuoti tarp geriausių Baltijos šalių Nekilnojamojo turto objektų „Residential RE“ kategorijoje.
„YIT Lietuva“ yra Suomijos kapitalo bendrovė šiemet mininti veiklos 60-metį ir priklausanti vienai didžiausių Šiaurės Europos statybos grupių „YIT“. Bendrovė vykdo statybos rangos darbus, vysto modernius gyvenamųjų namų projektus Vilniuje ir Kaune, aktyviai vykdo gatvių rekonstrukcijos bei kitus infrastruktūros darbus visoje Lietuvoje.
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